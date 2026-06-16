Portugal x RD Congo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da primeira rodada da Copa do Mundo 2026, uma das favoritas fará sua estreia nesta quarta-feira (17). Afinal, Portugal entrará em campo diante do RD Congo, às 14h (de Brasília), pelo Grupo K, no Estádio de Houston. Naquele que tende a ser o último Mundial de Cristiano Ronaldo, a seleção lusitana busca conquistar o título inédito em sua história.

Dessa forma, os comandados do técnico Roberto Martínez chegam com a confiança elevada. Isso porque fazem parte de uma geração promissora, que conquistou a Nations League diante da Espanha.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão exclusiva da CazéTV.

Como chega Portugal

Os portugueses chegam a mais um Mundial com a missão de buscar um título inédito. Afinal, as melhores campanhas foram as semifinais de 1966, com a geração de Eusébio, e em 2006, sob o comando de Felipão.

Além de ter uma geração promissora, com nomes de destaque no futebol europeu:Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves e Bernardo Silva, os comandados do técnico Roberto Martínez vivem um ótimo momento antes da estreia. Nas Eliminatórias Europeias, foram quatro triunfos, um empate e apenas uma derrota.

Nesse sentido, nos amistosos mais recentes, Cristiano Ronaldo & Cia venceram por 2 a 1 o Chile e a Nigéria, que estão de fora do Mundial. O atacante, por sinal, terá pela frente sua sexta e possivelmente última Copa para tentar coroar a reta final da carreira com o título.

Como chega RD Congo

A seleção africana está de volta à Copa do Mundo depois de 52 anos. Afinal, esteve na edição de 1974, na Alemanha, quando ainda se chamava de Zaire, porém não teve um bom desempenho.

Ao longo das Eliminatórias Africanas, a RD Congo surpreendeu a todos ao eliminar as tradicionais Nigéria e Camarões na Repescagem. Além disso, superou a Jamaica por 1 a 0 na Repescagem Mundial, com gol de Tuanzebe. Por fim, a seleção perdeu para o Chile por 2 a 1 e ficou no empate, sem gols, com a Dinamarca nos últimos amistosos antes da estreia.

PORTUGAL X RD CONGO

Copa do Mundo – 1ª Rodada (Grupo K)

Data-Hora: 17/6/2026, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio de Houston, em Houston, nos Estados Unidos

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

RD CONGO: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Elia, Wissa e Mbuku; Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (QTA)

Assistentes: Taleb Almarri (QTA) e Saoud Almaqaleh (QTA)

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