Uzbequistão x Colômbia: onde assistir, escalações e arbitragem

No complemento da primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, a Colômbia terá pela frente um estreante em Mundiais, que teve uma campanha sólida nas Eliminatórias: o Uzbequistão. O confronto entre Los Cafeteros e os Lobos Brancos está marcado para às 23h (de Brasília), nesta quarta-feira (17), no Estádio Azteca, na Cidade do México (MEX)

Dessa forma, ao contrário do adversário, a seleção colombiana tem tradição no torneio, porém ficou de fora em 2022. O foco, então, é superar a campanha de 2014, quando chegou às quartas de final, sendo eliminada pelo Brasil, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Onde assistir

A transmissão do confronto desta quarta-feira (17) terá a transmissão da Globo, SporTV e da CazéTV.

Como chega o Uzbequistão

Com o italiano Fabio Cannavaro no comando técnico, a seleção é uma das estreantes neste Mundial, que conta com 48 seleções. Ao longo da campanha nas Eliminatórias Asiáticas, a equipe sofreu apenas um revés durante o ciclo que antecedeu a competição. Assim, foram, ao todo, dez vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 16 jogos.

Atualmente, o Uzbequistão ocupa a 51ª colocação no ranking FIFA e construiu sua classificação com base na solidez defensiva. Afinal, sofreu apenas 11 gols nas 16 partidas do ciclo.

No entanto, os últimos amistosos ligaram o sinal de alerta. Foram duas derrotas, por 2 x 0 para o Canadá, um dos países-sede desta Copa do Mundo, e por 2 x 1 para a Holanda.

Como chega a Colômbia

De volta à Copa do Mundo após ter ficado de fora em 2022, os colombianos chegam na esperança de superar sua melhor campanha em Mundiais, que ocorreu em 2014, no Brasil (quartas de final). Nas Eliminatórias da América do Sul, Los Cafeteros encerraram a participação com um desempenho melhor que Brasil e Uruguai, atrás apenas de Argentina e Equador.

O elenco do técnico Néstor Lorenzo aposta na experiência de James Rodríguez, que disputou o Mundial do Brasil, e no talento de Luis Díaz, que fará sua estreia na competição. Além disso, conta com quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro. Jhon Arias, do Palmeiras, Jorge Carrascal, do Flamengo, Andrés Gómez, do Vasco, e Portilla, do Athletico.

Por fim, a seleção sul-americana encerrou bem sua preparação para a Copa. Afinal, venceu por 3 x 1 sobre a Costa Rica e emplacou um 2 x 0 contra a Jordânia, partida na qual Jhon Arias balançou as redes duas vezes.

UZBEQUISTÃO X COLÔMBIA

Copa do Mundo – 1ª Rodada (Grupo K)

Data-Hora: 17/6/2026, às 23h (de Brasília)

Local: Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)

UZBEQUISTÃO: Nematov; Nasrullaev, Khusanov, Ashurmatov, Abdullayev e Sayflyev; Shukurov, Khamrobekov, Urunov e Fayzullayev; Shomurodov.Técnico:Fabio Cannavaro.

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, Luis Díaz e James Rodríguez; Luis Suárez. Técnico:Néstor Lorenzo.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra)

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