Haiti chega como seleção pior colocada da Copa antes de enfrentar o Brasil

A seleção do Haiti entrará em campo contra o Brasil, nesta sexta-feira (19/6), carregando um dado pouco animador. Após a atualização mais recente do ranking da Fifa, a equipe caribenha passou a ocupar a última colocação entre todos os países que disputam a Copa do Mundo.

O confronto, válido pela segunda rodada da fase de grupos, acontece às 21h30 (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas seleções separadas por quase 500 pontos na classificação mundial.

No início do torneio, o posto de pior ranqueada da competição pertencia à Nova Zelândia, enquanto o Haiti aparecia logo acima. Entretanto, a Fifa adotou nesta Copa um modelo diferente de atualização, mantendo as mudanças no ranking em tempo real ao longo do torneio.

Assim, a nova dinâmica provocou alterações imediatas após a primeira rodada. Enquanto os haitianos perderam 15,43 pontos com a derrota para a Escócia, os neozelandeses ganharam 14,46 pontos ao empatar com o Irã.

Como consequência, a Nova Zelândia saltou três posições e chegou ao 82º lugar. Já o Haiti caiu para a 85ª colocação, tornando-se a seleção pior posicionada entre as participantes do Mundial. A equipe também foi ultrapassada por Curaçao, que aparece em 83º lugar.

Haiti tem distância expressiva para o Brasil

A diferença entre os dois adversários fica evidente no ranking. O Brasil ocupa atualmente a sexta posição mundial, com 1.765,34 pontos. Já o Haiti soma 1.277,67 e aparece em 85º lugar. Na prática, são 487,67 pontos de distância entre as seleções.

Embora o ranking não determine o resultado de uma partida, os números reforçam o favoritismo brasileiro para o confronto, especialmente diante da necessidade de conquistar a primeira vitória na competição após a estreia.

Além da vantagem na classificação mundial, o histórico de confrontos também favorece a Seleção Brasileira. Afinal, Brasil e Haiti já se enfrentaram três vezes, e os brasileiros venceram todas as partidas. O dado mais impressionante, porém, está no desempenho ofensivo, já qe em todos os encontros, a Seleção marcou pelo menos quatro gols.

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