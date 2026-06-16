Milan anuncia Ruben Amorim como novo treinador

O Milan anunciou nesta terça-feira (16) a contratação de Ruben Amorim como novo treinador da equipe. O português assume o comando dos rossoneri após a saída de Massimiliano Allegri e inicia um novo desafio na carreira depois de sua passagem pelo Manchester United.

No comunicado oficial, o clube italiano destacou a trajetória de Amorim desde os primeiros trabalhos como técnico, passando por Casa Pia e Braga, até o período de maior destaque no Sporting. Em Lisboa, ele construiu uma equipe competitiva, conquistou dois títulos do Campeonato Português, duas Taças da Liga e uma Supertaça, além de se destacar pelo desenvolvimento de jovens jogadores e por um estilo de jogo bem definido.

Inicialmente, o treinador pretendia permanecer afastado dos gramados nesta temporada após deixar o Manchester United em janeiro. No entanto, a oportunidade de assumir o Milan, clube que sempre admirou, acabou pesando na decisão de voltar ao trabalho mais cedo do que imaginava.

Embora os italianos não tenham divulgado os detalhes do vínculo, a imprensa portuguesa informa que Amorim assinou contrato até 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. No futebol italiano, ele receberá cerca de 3,5 milhões de euros líquidos por ano, além de bônus por objetivos alcançados, como a conquista da Serie A e a classificação para a próxima edição da Champions.

A diretoria do Milan avaliou outros nomes antes de bater o martelo. Entre eles estava Matthias Jaissle, atualmente no Al Ahli. Porém, o fato de Amorim estar livre no mercado facilitou as negociações e acabou sendo determinante para a escolha final.

Agora, o português terá a missão de recolocar o Milan entre os protagonistas do futebol italiano e europeu. Isto porque o clube teve temporadas abaixo das expectativas.

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