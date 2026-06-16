México x Coreia do Sul: imprensa coreana reclama de escolha de trio de arbitragem

Após vencerem seus jogos de estreia na Copa do Mundo, México e Coreia do Sul medem forças na próxima quinta-feira, dia 18, às 22h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A, no Estádio AKRON, em Guadalajara.

Líderes da chave, mexicanos e coreanos já sentiram o gosto de vencer um jogo nesse Mundial. Contudo, o duelo que pode encaminhar de vez a classificação para a próxima fase já começou antes mesmo da bola rolar.

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No início desta semana, a Fifa anunciou a escala da equipe de arbitragem para a partida e a decisão da entidade gerou reclamações por parte da imprensa sul-coreana. A equipe que vai comandar a partida será do Uruguai, com o árbitro Gustavo Tejera, e os auxiliares Carlos Barreiro e Nicolás Taran. O motivo da reclamação? O trio fala espanhol, mesma língua dos mexicanos.

O portal ‘Sports Chosun’, da Coreia do Sul, afirmou que a escolha do trio uruguaio dá uma vantagem para a seleção do México, que vai poder se comunicar com os árbitros no mesmo idioma, algo que os sul-coreanos não vão conseguir fazer.

“Embora o México pertença à CONCACAF e não à América do Sul, seu idioma nativo é o espanhol, assim como o de muitos sul-americanos. Portanto, os técnicos e jogadores mexicanos podem se comunicar sem problemas com os árbitros para a partida entre Coreia e México”, publicou o jornal.

Sendo assim, México e Coreia do Sul se enfrentam na próxima quinta-feira, dia 18 de junho, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo, no Estádio AKRON, em Guadalajara. África do Sul e República Tcheca completam a chave, e jogam também no dia 18, mas às 13h (de Brasília), no Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos.

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