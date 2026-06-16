Botafogo x Grêmio (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Grêmio darão sequência, nesta quarta-feira (17/6), à 16ª rodada do Brasileirão Sub-20, em jogo que coloca times de lados opostos frente a frente. Afinal, em quarto, as Crias do Bairro querem se aproximar de vaga antecipada às quartas, enquanto o Tricolor, com chances ínfimas de passar de fase, visam evitar o rebaixamento na competição. Será no Aniceto Moscoso, em Madureira, no Rio de Janeiro, a partir das 15h (de Brasília).
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Como chega o Botafogo
Desde que sofreu o 1 a 0 para o Vasco, dia 29 de abril, o Botafogo não mais perdeu no Brasileirão Sub-20. Angariou, assim, cinco vitórias nos últimos seis jogos, pegando o elevador na competição e se aproximando da vaga entre os oito primeiros rumo às quartas de final.
Na última rodada, com direito a show de Felipe Januário, a equipe bateu o Criciúma por 2 a 0, na última quarta (10/6), subindo na tabela. O time treinado por Rodrigo Bellão surge na quarta posição, com 27 pontos – cinco de vantagem em relação ao primeiro time fora do G8.
Como chega o Grêmio
Já o Grêmio não faz boa campanha e vive mau momento na categoria. Em seu último compromisso, perdeu por 1 a 0 para o arquirrival Internacional, no último domingo (14/6), pela ida da semifinal do Gauchão Sub-20. Antes, vinha de revés por 3 a 0 para o Fluminense em casa, caindo ainda mais na tabela do Brasileirão.
Agora, o time possui 13 pontos e vê chances reais de queda, já que o Criciúma, primeiro do Z3, chega à rodada com 11 pontos. É a mesma pontuação do Cuiabá, 19º colocado. Assim, para evitar chegar às rodadas finais com chances de rebaixamento, precisa pontuar no Rio de Janeiro.
Botafogo x Grêmio
Brasileirão Sub-20 – 16ª rodada
Data e horário: quarta-feira, 9/6/2026, às 15h (de Brasília)
Local: Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro (RJ)
BOTAFOGO: Cleber Lucas; Kauã Branco, Kauã Cruz e Marcelo Maurício; Rogério, Bernardo Valim, Arthur Novaes, Miguel Caldas e Jhoan Hernández; Felipe Januário e Juninho. Técnico: Rodrigo Bellão.
GRÊMIO: João Victor; Vagner, Murilo Tramontini, Bernardo Tramontini e Rafael Gomes; Higor, Vini Ferraz, Smiley e Lucca; Adrielson e Artur Júnior. Técnico: Kauê Belmonte.
Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)
Assistentes: Gabrielle da Silva Felizardo (RJ) e Bárbara Maia Fraga (RJ)
Onde assistir: Não divulgado
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