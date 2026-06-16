Haiti entra para a história da Seleção e se torna o 50º adversário do Brasil em Copas

O duelo entre Brasil e Haiti, nesta sexta-feira (19/6), às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, terá um significado especial além da disputa por pontos no Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

Pela primeira vez na história dos Mundiais, as duas seleções ficarão frente a frente. Com isso, o Haiti se tornará o 50º adversário diferente enfrentado pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

A marca reforça a dimensão da trajetória brasileira na principal competição do futebol. Único país presente em todas as 23 edições do torneio, o Brasil chegará ao seu 116º jogo em Copas.

Até aqui, a campanha histórica da Amarelinha contabiliza 115 partidas, com 76 vitórias, 20 empates e 19 derrotas. Ao longo desse percurso, a equipe marcou 238 gols e sofreu 109.

Entre as seleções que mais cruzaram o caminho do Brasil em Mundiais, a líder é a Suécia. As equipes se enfrentaram sete vezes, com ampla vantagem brasileira. Afinal, são cinco vitórias e dois empates.

Os confrontos também ficaram marcados por capítulos importantes da história da Seleção. Entre eles estão a goleada por 7 a 1 na Copa de 1950, a final da Copa de 1958, que garantiu o primeiro título mundial do Brasil, e a semifinal do Mundial de 1994, nos Estados Unidos.

Logo atrás aparecem Espanha, Itália, Escócia, México e Holanda, todas com cinco confrontos diante da Seleção em Copas do Mundo.

Outro grupo de adversários recorrentes reúne Iugoslávia, Polônia, Tchecoslováquia, Inglaterra, França, Chile e Argentina, cada um com quatro partidas disputadas contra o Brasil na competição.

Grupo do Brasil ainda está aberto

Aliás, a partida diante do Haiti também ganha importância pelo momento vivido pela Seleção no torneio. Na estreia, o Brasil empatou por 1 a 1 com o Marrocos, em um reencontro que tinha ocorrido apenas uma vez anteriormente em Copas, no Mundial de 1998, quando os brasileiros venceram por 3 a 0.

Dessa forma, a equipe comandada por Carlo Ancelotti entra em campo pressionada a conquistar sua primeira vitória para encaminhar a classificação às oitavas de final. Depois do compromisso contra os haitianos, a Seleção encerrará sua participação na fase de grupos diante da Escócia, no dia 24 de junho.

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