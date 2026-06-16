Messi já foi carrasco da Argélia, adversário da estreia na Copa; relembre

A história entre Argentina e Argélia guarda apenas um amistoso nos autos do futebol. Em 2007, com 20 anos de idade, Lionel Messi marcou dois gols na vitória por 4 a 3, em jogo disputado no Camp Nou, casa do craque à época. Nesta terça-feira (16), as equipes se enfrentam às 22h, na estreia de ambas da Copa do Mundo 2026.

Na ocasião, o estádio do Barcelona foi escolhido por questões logísticas. Afinal, a maioria dos jogadores da seleção atuava na Espanha ou em países periféricos. Além disso, a colônia argentina na Espanha é muito grande. Assim, o público presente foi superior a 40 mil.

Os outros gols dos hermanos foram marcados por Tévez (de pênalti) e Cambiasso. Anthar Yahia e Nadir Belhadj (duas vezes) descontaram para os argelinos.

Lionel Messi vai para o seu sexto último Mundial. É o atual campeão e melhor jogador, por sinal. Em 2006, um ano antes do amistoso contra os argelinos, o astro havia debutado na competição. Mas sem muito brilho, afinal, a Argentina caiu nas quartas de final para a Alemanha. Messi marcou um gol e deu uma assistência naquela Copa, na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia.

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