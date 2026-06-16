Santos prepara limpa no elenco para o segundo semestre

O Santos inicia uma nova etapa da temporada na próxima segunda-feira (22), quando o elenco se reapresenta após as férias. Enquanto os jogadores retomam os treinamentos no CT Rei Pelé, a diretoria trabalha nos bastidores para ajustar o grupo visando aos desafios do segundo semestre. Além disso, a viagem para Portugal, programada entre os dias 5 e 12 de julho, servirá como parte importante da preparação da equipe para a sequência das competições.

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A excursão internacional contará com dois amistosos e um jogo-treino, mas nem todos os atletas participarão da delegação santista. Alguns jogadores considerados fora dos planos da comissão técnica já discutem alternativas para deixar o clube. Nesse cenário, os volantes Zé Rafael e Tomás Rincón aparecem entre os nomes com futuro indefinido na Vila Belmiro.

Santos avalia saídas para reorganizar elenco

A situação de Rincón é considerada menos complexa internamente. O experiente volante venezuelano possui contrato apenas até o final desta temporada e aguarda uma proposta oficial para encerrar o vínculo de forma antecipada. Entretanto, o jogador também busca resolver questões relacionadas aos direitos de imagem, que vêm sendo pagos com atraso nos últimos meses.

Já o caso de Zé Rafael exige uma solução mais delicada. O meio-campista tem contrato válido até dezembro de 2027 e poderia ser incluído em alguma negociação futura. Contudo, as constantes lesões enfrentadas pelo atleta desde o início do ano dificultam qualquer movimentação no mercado. O volante participou de apenas 12 partidas em 2026 e não entra em campo desde o clássico contra o Palmeiras, disputado em maio.

A necessidade de equilibrar as finanças também influencia diretamente os planos da diretoria. Sem margem para realizar grandes investimentos e ainda convivendo com preocupações relacionadas à dívida envolvendo a transferência de Jean Lucas, o Santos deverá buscar receitas através da venda de jogadores. Nesse contexto, o goleiro Gabriel Brazão surge como o principal candidato a uma negociação, principalmente após despertar interesse de clubes europeus.

Ao mesmo tempo, o clube monitora oportunidades de mercado com perfil mais acessível. A possível chegada do volante Ian Luccas, que pertence ao Cruzeiro e atua por empréstimo no Athletic-MG, se encaixa nesse modelo. Enquanto define entradas e saídas, o Santos também se prepara para uma sequência decisiva de compromissos, que inclui os playoffs da Copa Sul-Americana contra o Universidad Central, as oitavas de final da Copa do Brasil diante do Remo e a continuidade da disputa do Campeonato Brasileiro.

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