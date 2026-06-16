Trio volta a treinar no Brasil e não preocupa para duelo contra o Haiti

O Brasil recebeu boas notícias nesta terça-feira (16/6) durante a preparação para o duelo contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Além da presença de Neymar no gramado pela primeira vez desde o início da concentração, Carlo Ancelotti contou com o retorno de Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Raphinha às atividades com o restante do elenco.

Os três jogadores haviam sido preservados do treinamento anterior por conta do desgaste físico acumulado. No caso de Raphinha, o atacante também tratava bolhas em um dos pés, problema que o impediu de participar normalmente das atividades recentes. Recuperado, ele voltou a trabalhar de chuteiras e não preocupa para a sequência da competição.

Com isso, o trio está liberado para enfrentar o Haiti na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Filadélfia.

Após o empate por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, a tendência é que a comissão técnica promova ajustes na equipe titular. Com quatro sessões de treinamento até a partida, Ancelotti terá tempo para avaliar alternativas e corrigir problemas apresentados no primeiro compromisso do Mundial.

A atividade desta terça-feira aconteceu com portões fechados para a imprensa, impedindo qualquer indicação mais clara sobre a formação que será utilizada diante dos haitianos.

O treinamento, no entanto, contou com a presença de familiares e amigos dos jogadores. A iniciativa faz parte da estratégia da CBF para aliviar a pressão sobre o elenco durante o longo período de concentração nos Estados Unidos.

Neymar evolui, mas Brasil ainda prega cautela

Embora tenha representado um avanço importante, a participação de Neymar no campo não altera o cenário de curto prazo envolvendo o camisa 10.

O atacante segue em recuperação da lesão na panturrilha direita e ainda precisa recuperar plenamente o condicionamento físico antes de iniciar trabalhos com bola. Somente depois dessa etapa a comissão técnica e o departamento médico irão avaliar a possibilidade de liberá-lo para partidas.

Na segunda-feira, Neymar passou por novos exames para que os médicos acompanhassem o processo de cicatrização da lesão. Por isso, ele sequer participou das atividades daquele dia.

Já nesta terça-feira, o atacante esteve ao lado dos companheiros no gramado pela primeira vez desde a apresentação da Seleção para a Copa do Mundo, dando mais um passo em sua recuperação.

O Brasil ocupa a segunda colocação do Grupo C, empatado com o Marrocos com um ponto conquistado. A liderança pertence à Escócia, que venceu o Haiti na rodada de abertura.

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