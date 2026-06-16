Folha bate recorde histórico e liga alerta no Internacional

O Internacional alcançou em 2026 o maior custo de departamento de futebol dos últimos anos. Dados atualizados no Portal da Transparência do clube mostram que a média mensal de gastos com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e direitos de imagem atingiu R$ 20,6 milhões durante o primeiro trimestre da temporada. O valor representa um novo recorde na série recente de balanços divulgados pelo Colorado e, ao mesmo tempo, reforça o desafio financeiro enfrentado pela diretoria.

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O crescimento das despesas ocorreu de forma gradual nos últimos anos. Em 2025, a média mensal havia sido de R$ 19,6 milhões, enquanto em 2024 chegou a R$ 19,8 milhões. Os números ficam ainda mais distantes dos registrados em 2023 e 2022, quando os custos giravam em torno de R$ 13,9 milhões e R$ 15,6 milhões, respectivamente. Dessa forma, a estrutura do futebol colorado passou a exigir investimentos cada vez maiores para manter o funcionamento das equipes profissionais.

Gastos crescem enquanto desempenho preocupa

Os valores apresentados pelo clube incluem atletas do elenco principal, categorias de base e futebol feminino. Ainda assim, mais de 90% da folha está concentrada no grupo profissional masculino. Além disso, o levantamento não contabiliza despesas relacionadas à logística, contratações, aquisição de direitos econômicos ou empréstimos de jogadores, que também representam uma parcela relevante do orçamento anual do futebol.

Enquanto os investimentos aumentaram, o desempenho esportivo não acompanhou a mesma curva de crescimento. O Inter enfrentou dificuldades na última temporada e permaneceu ameaçado pelo rebaixamento até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Já em 2026, o cenário continua delicado, uma vez que a equipe ocupa posição próxima à zona de descenso e convive com pressão por resultados mais consistentes.

A preocupação com a escalada dos custos já chegou às discussões internas da diretoria. O presidente Alessandro Barcellos destacou recentemente que o futebol brasileiro vive um momento de forte aumento nas despesas operacionais. Segundo o dirigente, diversos clubes têm debatido formas de adequar seus orçamentos para evitar que o crescimento das dívidas comprometa a sustentabilidade financeira da modalidade nos próximos anos.

O alerta ganhou ainda mais força após a apresentação do balancete referente aos quatro primeiros meses da temporada. Em reunião com conselheiros, a gestão informou um déficit acumulado de R$ 94,2 milhões. Diante desse cenário, o clube busca alternativas para ampliar receitas, equilibrar as contas e, ao mesmo tempo, manter competitividade dentro de campo durante a sequência do calendário.

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