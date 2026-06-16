Grêmio anuncia saída de Arthur

Fim de papo na segunda passagem do volante Arthur pelo Grêmio. O Tricolor gaúcho, afinal de contas, anunciou via redes sociais na tarde desta terça-feira (16/6) a saída do experiente jogador de 29 anos. Em comunicado, o clube deu adeus ao atleta, já que o Grêmio não estenderá seu vínculo de empréstimo junto à Juventus (ITA).

Arthur, aliás, estava emprestado até 30 de junho. No entanto, segundo o próprio Imortal, Arthur não chegou a acordo financeiro para um novo contrato. Assim, o Grêmio despediu-se do atleta, desejando sucesso na continuidade de sua carreira.

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Promissor desde as categorias de base, Arthur chegou ao profissional do Grêmio em 2015. Ele participou de um jogo nesta temporada em questão e também em 2016. Foi em 2017, então, que virou titular absoluto, atuando em 50 partidas e ajudando na conquista da Libertadores da América.

Não à toa, chamou a atenção do futebol europeu e saiu para defender o Barcelona (ESP). Por lá, apesar de uma boa primeira temporada, com 44 jogos, foi perdendo espaço até ser trocado por Pjanic, da Juventus, em 2020/21. Em Turim, tampouco conseguiu demonstrar seu futebol, saindo para diversos empréstimos. Passou por Liverpool (ING), Fiorentina (ITA) e Girona (ESP) antes de retornar a Porto Alegre, em meados de 2025. Nesta segunda passagem, realizou 36 jogos, com um gol e duas assistências.

Grêmio informa encerramento de vínculo com volante Arthur O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não terá seu vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual junto à Juventus-ITA, com término em 30 de junho de 2026.… pic.twitter.com/OfAxAQsvuM — Grêmio FBPA (@Gremio) June 16, 2026

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