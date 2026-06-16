Cristiano Ronaldo pede apoio da torcida na véspera da estreia de Portugal: “Acreditem”

Cristiano Ronaldo enviou uma mensagem aos portugueses nesta terça-feira (16), na véspera da estreia do país na Copa do Mundo de 2026. O camisa 7 pediu aos cidadãos que torçam pela seleção, que joga nesta quarta diante da República Democrática do Congo, às 14h (de Brasília), em Houston.

LEIA MAIS: Cristiano Ronaldo investe 1 milhão de dólares por ano em cuidados com o corpo

O capitão de Portugal inicia sua última participação em Copas do Mundo. Assim, pediu para que os torcedores acreditem em uma boa campanha da seleção, que terminou em terceiro lugar em 1966, sua melhor participação na história.

“Cada vez que vestimos esta camisa, sentimos o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo sentido de responsabilidade do primeiro dia. Amanhã começa um novo capítulo. Trabalhamos muito para chegar a este momento e agora é hora de dar tudo pelo nosso país, e por todas as comunidades portuguesas que nos apoiam aqui e em todo o mundo. Acreditem como nós”, afirmou o jogador, de 41 anos.

Dessa maneira, Cristiano Ronaldo jogará a sua sexta Copa do Mundo. Ele disputou a competição em 2006 (Alemanha), 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil), 2018 (Rússia) e 2022 (Catar).

Além do jogo contra a República Democrática do Congo, Portugal enfrenta Uzbequistão no dia 23 de junho, às 14h (de Brasília). Em seguida, encerra sua participação no Grupo K diante da Colômbia, no dia 27, às 20h.

Cada vez que vestimos esta camisola, sentimos o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo sentido de responsabilidade do primeiro dia. Amanhã começa um novo capítulo. Trabalhámos muito para chegar a este momento e agora é altura de dar tudo pelo nosso País, e por todas as… pic.twitter.com/8xMkWSQN4I — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 16, 2026

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.