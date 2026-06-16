Copa do Mundo-2026 já registra 1 milhão de torcedores nos estádios

Em menos de uma semana, a Copa do Mundo de 2026 já ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores nos estádios dos Estados Unidos, México e Canadá, os três países escolhidos pela Fifa como sedes do torneio mais importante do futebol internacional.

Nesta terça-feira (17), a Fifa, aliás, registrou a marca em suas redes sociais e celebrou estes números expressivos. Afinal, o Mundial é um case de sucesso de público e demanda por ingressos.

A entidade máxima do futebol fez, então, questão de divulgar o fã de número 1 milhão (Aaron Bren) na mensagem que publicou para agradecer a audiência.

“Parabéns a Aaron Bren, que foi o milionésimo torcedor neste Mundial. E um abraço enorme de agradecimento a todos os fãs que continuam enchendo os estádios. Vocês deram vida à Copa do Mundo mais inclusiva de todas”, escreveu o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em Los Angeles (EUA).

A Copa do Mundo começou na última quinta-feira (11), com a vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0, no Estádio Azteca, na Cidade do México. O jogo de abertura registrou um público de 80.824 pessoas.

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