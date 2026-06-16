Juventude x São Paulo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Com o objetivo de buscar um resultado positivo, o São Paulo viaja até o Rio Grande do Sul na tarde desta quarta-feira (17) a fim de enfrentar o Juventude. Esse confronto decisivo, que é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, promete fortes emoções.

Nesse sentido, as duas equipes medem forças no Estádio Homero Soldatelli a partir das 15h (de Brasília). É importante destacar que o duelo ocorre em um momento bastante peculiar para ambos os lados, visto que, embora as duas equipes necessitem urgentemente da vitória, elas vivem realidades completamente distintas na competição.

Portanto, o jogo se desenha como um desafio estratégico onde cada ponto será disputado de forma intensa.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SPFC Play.

Como chega o São Paulo

Por um lado, o Tricolor ocupa atualmente a 13ª colocação na tabela de classificação e soma 18 pontos, resultantes de uma campanha com quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas, além de 22 gols feitos e 24 sofridos.

Com o objetivo de alcançar a zona de classificação para a próxima fase, os jovens de Cotia enxergam a partida como a oportunidade ideal para diminuir a distância de seis pontos que os separa do G-8.

Como chega o Juventude

Por outro lado, o cenário do clube gaúcho se mostra drasticamente mais delicado, visto que a equipe Jaconera amarga a última colocação do torneio. O time da casa somou apenas nove pontos até aqui, acumulando um retrospecto negativo. São duas vitórias, três empates e dez derrotas, com 15 gols marcados e 36 sofridos.

JUVENTUDE X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro Sub-20- 16ª rodada

Local: Estádio Homero Soldatelli, Caxias do Sul (RS)

Data e hora: 17/6/2026, às 15h (de Brasília)

JUVENTUDE: Léo Agliardi; Mateus Schaffer, Marco Anthônio, Kauã Costa e Henzo Felipe; Kaynan, Nicolas Begliardi, Carlos Júnior e Eliseu; Nathan Yuri e João Scatolin. Técnico: Felipe Dias.

SÃO PAULO: João Paulo; Igor Felisberto, Isac Silva, Alisson Santana e Nicolas; Matheus Ferreira, Djhordney, Pedro Ferreira; Tetê, Lucca e Ryan Francisco. Técnico: Julio Baptista.

Árbitro: Rodrigo Brand da Silva (RS)

Auxiliares: Fagner Bueno Cortes (RS) e Jeissyevan Freitag Goncalves (RS)

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