Após “tretas”, Ivan Moré é demitido da LeoDias TV

O repórter Ivan Moré, contratado para a cobertura da Copa do Mundo, foi demitido da LeoDias TV, do jornalista Léo Dias, nesta terça-feira (16/6). Principal rosto do canal para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, Moré deixa o projeto no sexto dia de competição.

Segundo informações da “RedeTV”, o motivo se deu por divergências editoriais. Afinal, Moré não concordou com a publicação da matéria sobre a suposta amante de Samir Xaud, presidente da CBF, divulgada na última segunda (15/6). Ele tentou evitar que tal história fosse ao ar. Além disso, o grupo do jornalista Léo Dias reparou que o comportamento de Moré mudou após a decisão da publicação do material.

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Um dos exemplos foi ele se apresentar sem a canopla em seu microfone do canal, além da produção de conteúdo para outros portais. Esta, aliás, foi a “gota d’água” para Léo Dias optar por demitir sua principal estrela na cobertura da Copa do Mundo.

Hoje com 49 anos, Ivan Moré começou no esporte com 22 anos, quando já integrava o time da TV Globo, onde passou por quase duas décadas como repórter e apresentador. Ele liderava, afinal, programas como Globo Esporte e Esporte Espetacular. Em fevereiro de 2024, acertou com a RedeTV para apresentar o programa “Qualé, Moré?”, permanecendo até fevereiro de 2025.

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