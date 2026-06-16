Zagueiro do Canadá almeja classificação na Copa do Mundo: “Grupo está aberto”

A primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo foi histórica para o Canadá. Com o empate em 1 a 1 com a Bósnia, os canadenses anotaram seu primeiro ponto na história do torneio e graças ao empate entre Suiça e Catar no outro jogo do grupo, todos os times estão com a mesma pontuação.

Por isso, o Grupo B chega para a segunda rodada com todos os times sonhando com liderança e classificação para o mata-mata do Mundial. O zagueiro Joel Waterman, do Canadá, celebrou que os resultados da primeira rodada deixaram a briga pelas vagas na próxima fase totalmente aberta.

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“Está tudo em aberto. Queremos terminar em primeiro no grupo. Temos um jogo muito importante na quinta-feira, temos que vencer o Catar e depois tentar vencer a Suíça também”, disse Waterman.

Foco total na classificação

Outro jogador do Canadá que falou sobre o sonho de avançar de fase na Copa do Mundo foi o lateral-direito Niko Sigur. O jogador afirmou que os resultados da primeira rodada foram fundamentais para aumentar as chances de cada time, e que todos os times podem brigar pela classificação.

“Podemos encarar como se estivéssemos todos empatados em pontos com dois jogos restantes, como se fosse o primeiro jogo. O saldo de gols é o mesmo. Queremos entrar em campo e vencer, só isso. Se vencermos, ficaremos em uma boa posição. Vamos conquistar esses três pontos e depois veremos o que acontece”, afirmou Sigur.

Canadá volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, dia 18 de junho, diante do Catar, no BC Place, em Vancouver, às 19h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B. Já o outro duelo do grupo, entre Suiça e Bósnia, será no mesmo dia, mas às 16h.

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