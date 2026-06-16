RB Bragantino x Fluminense (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto entre Red Bull Bragantino e Fluminense nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), agita a reta final do Campeonato Brasileiro Sub-20. As equipes duelam no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 16ª rodada da competição nacional, sob o peso de objetivos cruciais para o futuro de ambas no torneio.

Diante desse cenário, o jogo ganha contornos de decisão, uma vez que os dois clubes mantêm vivo o desejo de classificação para a próxima etapa. No entanto, o momento atual das duas equipes apresenta um contraste evidente na tabela de classificação.

Onde assistir

O duelo não terá transmissão ao vivo pela televisão.

Como chega o RB Bragantino

Em contrapartida, o Massa Bruta desfruta de uma situação bem mais confortável e vive uma fase iluminada na competição. Ocupando o quinto lugar com 25 pontos, o time paulista pode praticamente carimbar o passaporte para as quartas de final caso some mais três pontos diante do rival carioca.

Além disso, a comissão técnica foca em alcançar o grupo dos quatro primeiros colocados, o que garante a vantagem de decidir os confrontos eliminatórios em casa na fase decisiva. Portanto, o duelo promete alta intensidade, pois opõe a urgência desesperada do Fluminense à ambição estratégica do Red Bull Bragantino.

Como chega o Fluminense

Atualmente na 12ª colocação com 18 pontos, o Fluminense encara a partida como uma verdadeira final de campeonato. Visto que restam apenas três rodadas para o encerramento da primeira fase, o Tricolor necessita urgentemente da vitória para encostar no bloco dos oito primeiros colocados.

Consequentemente, o triunfo em Campinas mantém o sonho da vaga e a busca pelo título nacional. Por outro lado, qualquer resultado negativo nesta altura da competição pode praticamente selar o destino dos cariocas e antecipar o fim da temporada no torneio.

RB BRAGANTINO X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro Sub-20- 16ª rodada

Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas, São Paulo

Data e hora: 17/6/2026, às 19h (de Brasília)

RB BRAGANTINO: Rafael Monteiro; Ezequiel González, Breno Moraes, Chrystian e Weimar Palacios; Rafael Lima, Vini Krygsman, Gabriel Lopes e Yuri Alves; Filipinho e Jhuan Nunes. Técnico: Fernando Oliveira.

FLUMINENSE: Gustavo Felix; Kaio Borges, Gorgulho, Rodrigo Gomes e Vagno; Kgomotso Madiba, Peter, Ruan Sales e Marcos Paulo; Wesley Natã e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan.



Árbitro: Renan Pantoja de Quequi (SP)

Auxiliares: Felipe Camargo de Moraes (SP) e Giovanni Crescencio (SP)

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