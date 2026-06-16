Santos domina o América-MG e vence fora de casa pelo Brasileirão Sub-20

O Santos venceu o América Mineiro, fora de casa, por 3 a 1, pela 16ª rodada do Brasileirão Sub-20, nesta terça-feira (16), no Independência. Os Meninos da Vila construíram a vitória ainda no primeiro tempo, quando abriram três gols de vantagem e encaminharam o resultado. Na etapa final, Otávio descontou para os mineiros, mas não evitou o triunfo santista.

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Com o resultado, o Peixe sobe para a quarta colocação, alcançando 28 pontos e ficando a apenas um de distância do Cruzeiro. Além disso, a equipe mantém o bom momento na reta decisiva da fase classificatória. Por outro lado, o Coelho cai para a nona posição, com 24.

Santos constrói vantagem antes do intervalo

O Santos assumiu o controle da partida desde os primeiros minutos e transformou o domínio em vantagem ainda na etapa inicial. Aos 27′, os Meninos da Vila abriram o placar e, pouco depois, ampliaram a diferença aos 30′. O América-MG encontrou dificuldades para conter a movimentação ofensiva dos visitantes e viu o adversário seguir pressionando. Dessa forma, o terceiro gol saiu antes do intervalo.

Coelho reage, mas Santos administra resultado

Na volta do intervalo, o América-MG apresentou uma postura mais agressiva e passou a frequentar o campo ofensivo com maior frequência. A mudança de comportamento deu resultado aos 12 minutos, quando Otávio aproveitou uma oportunidade para diminuir a diferença para 3 a 1. No entanto, o Santos manteve a organização defensiva e controlou as ações nos minutos seguintes. Assim, os visitantes administraram a vantagem construída anteriormente e confirmaram mais uma vitória importante na competição.

Próximos compromissos

Agora, o Santos retorna ao CT Rei Pelé para enfrentar o Bahia pela 17ª rodada, neste sábado (20), às 15h. Enquanto isso, o América-MG viaja para Barueri, onde encara o Palmeiras também no sábado, porém às 16h. Dessa maneira, as duas equipes voltam a campo em confrontos importantes para a sequência da disputa por posições na tabela.

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