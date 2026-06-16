Palmeiras massacra o Criciúma e segue líder do Brasileiro Sub-20

O Palmeiras segue na liderança isolada e invicto no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta terça-feira (16), pela 16ª rodada do torneio, o Alviverde massacrou o Criciúma por 6 a 0, no CT Antenor Angeloni, em Santa Catarina. Felipe Teresa e Victor Gabriel marcaram duas vezes, enquanto João Paulo e Antônio Marcos fizeram os outros dos paulistas.
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O resultado deixa o Palmeiras com 38 pontos, já classificado para a próxima fase da competição, com quatro pontos a mais que o Vasco, que ainda joga na rodada. Já o Criciúma segue em situação delicada na competição. Afinal, ocupa o penúltimo lugar, com apenas 11, dentro da zona do rebaixamento.
As duas equipes voltam a jogar no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília). O Palmeiras recebe o América-MG na Arena Crefisa Barueri, enquanto o Criciúma visita o Cuiabá.
Apesar do placar elástico, o Palmeiras só abriu o placar aos 37 do primeiro tempo. Coutinho fez grande lançamento nas costas da zaga e encontrou Felipe Teresa, que finalizou para fazer o primeiro. Aos 43, o Criciúma teve um jogador expulso, o que deixou a situação ainda mais difícil. No lance seguinte, o Verdão fez mais um, novamente com Felipe Teresa, de falta.
No segundo tempo, o Palmeiras deu show. Pimenta serviu João Paulo, que fez o terceiro. Aos 27, Victor Gabriel recebeu de André Lucas e anotou o quarto. Ele faria também o quinto em seguida, aproveitando passe de Kidani. Para finalizar, Antônio Marcos marcou o sexto, dando números finais à partida.
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