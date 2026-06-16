Argentina x Argélia, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 21h

Argentina e Argélia se enfrentam nesta terça-feira (16/06), às 22h (de Brasília), pela Copa do Mundo. Mas, desde às 21h (de Brasília), a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Cesar Tavares estará no comando. Os comentários são de João Miguel e as reportagens são de Pedro Rigoni.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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