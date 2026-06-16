Flamengo x Cuiabá (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final do Brasileirão Sub-20 promete muitas emoções, especialmente nesta quarta-feira (17/6), quando sete partidas dão fim à 16ª rodada do torneio. Na Gávea, afinal, o Flamengo recebe o Cuiabá a partir das 15h (de Brasília), em jogo que vale muito para a pretensão de ambas as equipes. O Rubro-Negro, em oitavo, está no limite do G8 – grupo dos que avançam às quartas de final. Já o time de Mato Grosso é o vice-lanterna, lutando ferrenhamente contra a queda.

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Como chega o Flamengo

O Flamengo vem de período invicto no Brasileirão Sub-20. Após uma instabilidade, que culminou com a demissão de Bruno Pivetti, aliás, o Rubro-Negro se reabilitou e venceu na estreia do técnico Marcelo Salazar. Foi na última terça (9/6), quando bateu o Athletico por 1 a 0 na Gávea, mesmo palco do duelo desta quarta.

Nesta terça (16/6), as vitórias de Athletico e Santos complicaram um pouco a vida do Flamengo rumo à classificação. Agora, a equipe rubro-negra está em oitavo, com 24 pontos – mesma pontuação do América-MG, nono colocado. Em caso de vitória, chegaria aos 27 e ficaria, assim, próximo da vaga. No entanto, se tropeçar, pode deixar o G8 ao fim da rodada.

Como chega o Cuiabá

Muito bem no Campeonato Mato-Grossense Sub-20, não se pode dizer o mesmo do Cuiabá no Brasileirão da categoria. Isso porque o time tem quatro vitórias nos últimos cinco jogos, mas três delas foram pelo estadual. No último compromisso pelo torneio nacional, perdeu no Rio de Janeiro para o Vasco, por 2 a 1, seguindo, então, na zona de rebaixamento.

E, mesmo sem entrar em campo, ganhou uma posição nesta terça-feira por conta da goleada sofrida pelo Criciúma para o Palmeiras por 6 a 0. O elástico placar fez com que o saldo do Tigre ficasse pior que o do Cuiabá. O Dourado, aliás, é o 18º, com os mesmos 11 pontos dos catarinenses. À frente de ambos está o Fortaleza (17º) e o Grêmio (16º), com 13 pontos e a alcance do time mato-grossense.

Flamengo x Cuiabá

Brasileirão Sub-20 – 16ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 9/6/2026, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Gabriel Werneck; Daniel Sales, Da Mata, Johnny Góes e Ramires; Lócio, Alan e Pablo; Caio, Josmar e Sayago. Técnico: Marcelo Salazar.

CUIABÁ: Pedro Melo; Pedro Alemão, João Victor, Thiago Mendes e Lorenzo; Arthur Borges, Pedro Felipetto e Kauan Menegatti; João Pimenta, Ayiran e Mansano. Técnico: Edu Guadagnucci.

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Assistentes: Gabriel Bernardo Duarte (RJ) e Karolaynne da Conceição Martins Garcia (RJ)

Onde assistir: UOL TV

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