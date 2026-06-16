Mbappé ultrapassa Messi em gols em Copas e reinicia perseguição a Klose

Dono de média invejável em Copas do Mundo, Kylian Mbappé marcou duas vezes na estreia da França contra Senegal, nesta terça-feira. Com isso, chegou a 14 gols em sua história na competição, ultrapassando Lionel Messi e o compatriota Justin Fontaine e empatando com o alemão Gerd Muller. Além disso, fica a apenas dois gols atrás de Miroslav Klose, que lidera a lista de artilheiros de forma isolada.

No top 10, além de Mbappé, apenas o craque argentino ainda está em atividade. Por sinal, ele estreia em sua sexta Copa às 22h desta terça, contra a Argélia. Entre Klose e Mbappé estão o brasileiro Ronaldo, com 15 gols.

Lista dos 10 maiores artilheiros das Copas:

Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols em 4 edições (2002, 2006, 2010 e 2014)

Ronaldo (Brasil) – 15 gols em 3 edições (1998, 2002 e 2006)

Gerd Müller (Alemanha Ocidental) – 14 gols em 2 edições (1970 e 1974)

Kylian Mbappé (França), 12 gols em duas edições, em atividade

Just Fontaine (França) – 13 gols em 1 única edição (1958)

Lionel Messi (Argentina), 13 gols em cinco edições, em atividade

Pelé (Brasil), 12 gols em quatro edições (1958, 1962, 1966 e 1970)

Sándor Kocsis (Hungria), 11 gols em uma única edição (1954)

Jürgen Klinsmann (Alemanha), 11 gols em três edições

Gary Lineker (Inglaterra), 10 gols em duas edições