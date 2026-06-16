Tuchel pode deixar o comando da Inglaterra em caso de má campanha na Copa

Técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel renovou contrato recentemente até o fim da Eurocopa 2028. Apesar do vínculo por mais duas temporadas, o treinador não tem permanência garantida após a Copa do Mundo de 2026. Tudo vai depender do desempenho da seleção na competição.

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A revelação foi feita pelo diretor da Federação Inglesa de Futebol (FA), Mark Bullingham. Ele afirmou que a renovação assinada no início da temporada possui cláusulas que facilitam a interrupção do trabalho em caso de campanha ruim na Copa do Mundo. O treinador alemão assumiu a seleção em 2024 com o objetivo de conquistar o troféu.

“Existem cláusulas de desempenho em todos os contratos da FA, mas não vou entrar em detalhes sobre quais são”, declarou Bullingham.

A Federação foi duramente criticada pela imprensa inglesa por ter renovado o contrato de Tuchel antes da disputa do Mundial. Dessa maneira, o dirigente explicou o motivo e revelou que a atitude foi tomada para evitar que a permanência do técnico fosse o centro das atenções na seleção.

“Você nunca quer ter isso (de incerteza) pairando sobre você quando entra em um torneio. A realidade é que ele é um técnico de alto nível, muito requisitado, e sabíamos que tínhamos alguém que estava fazendo um ótimo trabalho. Não podemos simplesmente ficar parado, esperando para ver o que acontece”.

Inglaterra busca o bicampeonato da Copa do Mundo

A Inglaterra conquistou a Copa do Mundo somente uma vez, em 1966, quando sediou a competição. Desde então, briga para acabar com o jejum. Aliás, o English Team nunca levantou o troféu da Eurocopa, ficando com o vice nas duas últimas edições. Em 2028, os britânicos jogarão em casa, o que aumentará a pressão.

“É um torneio em casa, muito importante para nós. São dois projetos diferentes. Para o projeto de 2028, queremos o melhor técnico possível – e já o contratamos”.

Aliás, a Inglaterra estreia na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), diante da Croácia. Em seguida, encara Gana, no mesmo horário do dia 23 de julho. Por fim, encerra sua participação no Grupo L contra Panamá no sábado (27).

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