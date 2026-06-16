Mbappé supera Pelé e Messi, e França estreia com vitória sobre Senegal na Copa do Mundo

Depois de um primeiro tempo bem mais ou menos, a França se recompôs e iniciou sua jornada na Copa do Mundo de 2026 com três pontos. No Metlife Stadium, em Nova York, a seleção francesa venceu o Senegal por 3 a 1, em jogo marcado pela atuação de Kylian Mbappé, autor de dois gols. Barcola completou o placar para os franceses, enquanto Mbaye descontou.

Com os dois gols, Mbappé se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa com 58 gols, e de quebra, ultrapassou Pelé e Lionel Messi na artilheria geral de Copas do Mundo, com 14 gols. Agora, o francês está empatado com o alemão Gerd Muller, e atrás de Ronaldo (15) e Klose (16).

Sendo assim, a França lidera momentaneamente o Grupo I da Copa do Mundo com três pontos, e espera o resultado do outro jogo do grupo entre Noruega e Iraque, ainda nesta quinta, para saber se vai terminar a primeira rodada na liderança da chave.

Senegal se anima

Quem esperava assistir um show da França no primeiro tempo, acabou assistindo uma atuação muito correta e superior de Senegal. A seleção africana não deu espaços para o rápido e talentoso ataque francês, e em transições rápidas, levou muito perigo. Na marca dos 25 minutos, Nicolas Jackson ganhou na velocidade e finalizou na trave de Maignan. A bola ricocheteou no poste e nos pés do goleiro, mas acabou saindo pela linha de fundo para sorte dos franceses.

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Chance cristalina

Nem mesmo a pausa para hidratação foi suficiente para fazer a França acordar na partida. Senegal seguiu mandando no jogo e tendo as melhores oportunidades de marcar. No último lance do primeiro tempo, após jogada pela esquerda, a bola sobrou limpa dentro da área para Ismaila Sarr. O atacante senegalês, por sua vez, finalizou por cima do gol e desperdiçou a melhor chance de gol dos primeiros 45 minutos.

Seja bem-vinda, França!

Na volta para o segundo tempo, a França finalmente acordou e entrou em campo para jogar o futebol que todos esperavam. Em uma rotação completamente diferente do primeiro tempo, os franceses passaram a ter mais posse de bola e controlar o jogo no campo de ataque. Foi assim, com mais inspiração, que a França passou a levar mais perigo e quase teve um pênalti a seu favor. Mbappé foi derrubado por Mané na área e o árbitro não deu nada. O VAR chamou, mas mesmo assim, o árbitro Alizera Faghani manteve sua decisão e mandou o jogo seguir.

Mais uma Copa, mais um gol de Mbappé

O pênalti não marcado pela arbitragem não fez falta para a França. Cerca de cinco minutos depois, Olise encontrou um lindo passe entre as linhas da defesa de Senegal e achou Mbappé dentro da área. O atacante precisou apenas de um toque sutil na bola para tirar de Mendy e abrir o placar para a França em Nova York. Foi o 13º gol de Kylian Mbappé em Copas do Mundo, em sua terceira participação no torneio. Agora, o atacante superou Pelé, igualou Messi e está a três gols do recorde histórico de Miroslav Klose.

França mata o jogo

Atrás no placar, Senegal se lançou ao ataque para buscar um empate que seria como uma vitória por conta das circunstâncias. No entanto, o espaço deixado por Senegal foi letal para a França aproveitar para matar o jogo em Nova York. Aos 37 minutos, Rabiot achou lançamento perfeito para Barcola entre os zagueiros. O atacante saiu na cara do goleiro Mendy e tocou por cobertura para dobrar a vantagem francesa.

Senegal desconta, mas Mbappé dá números finais

Já dentro dos oito minutos de acréscimos da partida, Senegal conseguiu descontar o placar e anotar um gol de honra na partida com um lindo chute de Mbaye. Contudo, ainda restou tempo para Mbappé se aproximar ainda mais do recorde histórico de maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Com uma finalização perfeita de fora da área, Mbappé acertou o ângulo de Mendy e passou a régua no placar em Nova York. Com o gol, Mbappé chegou ao 14º gol em Copas.

Próximos compromissos

Na segunda rodada do Grupo I, a França entra em campo na próxima segunda-feira, dia 22, diante do Iraque, às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já a seleção de Senegal terá a Noruega pela frente, no mesmo dia 22, mas às 21h (de Brasília), no mesmo palco da partida desta terça, no Metlife Stadium, em Nova York.

FRANÇA 3×1 SENEGAL

Copa do Mundo — 1ª rodada do Grupo I

Data-Hora: 16/6/2026, 16h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos

Gols: Mbappé (21’/2T, 1-0), Barcola (37’/2T, 2-0), Mbaye (50’/2T, 2-1), Mbappé (51’/2T, 3-1)

Público: 80.545 pessoas

FRANÇA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Doué (Cherki, 41’/2T), Mbappé e Dembélé (Barcola, 35’/2T). Técnico: Didier Deschamps

SENEGAL: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Idrissa Gueye (Papi Ciss, 44’/2T), Camara (Diarra, 30’/2T) e Pape Gueye (Ndiaye, 38’/2T); Sarr (Mbaye, 30’/2T), Mané e Nicolas Jackson (Dieng, 38’/2T). Técnico: Pape Thiaw

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: George Lakrindis e James Lindsay (AUS)

VAR: Abdullah Al-Shehri (SAU)

Cartões Amarelos: não houve.

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