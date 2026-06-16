Presidente da CBF se afasta da Seleção após acusação de traição

O presidente da CBF, Samir Xaud, não está mais com a delegação da Seleção Brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para segunda rodada da Copa do Mundo. Após acusação de traição, o mandatário não esteve presente no treino desta terça-feira (16/6), quando o Brasil fez o seu primeiro aberto para familiares dos jogadores. Além disso, de acordo com a informação do “Uol”, Samir ficou abatido com a informação da última segunda-feira (15/6).

Samir Xaud costuma estar presentes em eventos como desta terça-feira. Ele esteve nas movimentações do dia 2 de junho, um dia depois da chegada da seleção aos EUA, quando a CBF abriu o trabalho para imprensa e torcedores. Depois, não foi mais visto.

Para conter os danos, o mandatário decidiu evitar a circulação entre os jogadores por enquanto. A equipe que o assessora avalia que um encontro dele com os familiares dos atletas causaria um desgaste desnecessário.

Samir, afinal, viajou para Orlando, cidade onde os presidentes de federações estaduais acompanham a primeira fase da Copa. Oficialmente, a CBF diz que a viagem “já fazia parte da programação de Xaud na Copa do Mundo”. O dirigente, aliás, pretende retornar à delegação da Seleção na sexta-feira para acompanhar o duelo contra o Haiti, na Filadélfia.

Mesmo com a informação negativa, dirigentes de federações estaduais de futebol articularam um forte movimento de apoio ao presidente da CBF, Samir Xaud. A informação é da colunista Mônica Bérgamo, da Folha de São Paulo.

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