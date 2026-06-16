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Presidente da CBF se afasta da Seleção após acusação de traição

Presidente da CBF se afasta da Seleção após acusação de traição
Presidente da CBF se afasta da Seleção após acusação de traição -

O presidente da CBF, Samir Xaud, não está mais com a delegação da Seleção Brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para segunda rodada da Copa do Mundo. Após acusação de traição, o mandatário não esteve presente no treino desta terça-feira (16/6), quando o Brasil fez o seu primeiro aberto para familiares dos jogadores. Além disso, de acordo com a informação do “Uol”, Samir ficou abatido com a informação da última segunda-feira (15/6).

Samir Xaud costuma estar presentes em eventos como desta terça-feira. Ele esteve nas movimentações do dia 2 de junho, um dia depois da chegada da seleção aos EUA, quando a CBF abriu o trabalho para imprensa e torcedores. Depois, não foi mais visto.

Para conter os danos, o mandatário decidiu evitar a circulação entre os jogadores por enquanto. A equipe que o assessora avalia que um encontro dele com os familiares dos atletas causaria um desgaste desnecessário.

Samir, afinal, viajou para Orlando, cidade onde os presidentes de federações estaduais acompanham a primeira fase da Copa. Oficialmente, a CBF diz que a viagem “já fazia parte da programação de Xaud na Copa do Mundo”. O dirigente, aliás, pretende retornar à delegação da Seleção na sexta-feira para acompanhar o duelo contra o Haiti, na Filadélfia.

Mesmo com a informação negativa, dirigentes de federações estaduais de futebol articularam um forte movimento de apoio ao presidente da CBF, Samir Xaud.  A informação é da colunista Mônica Bérgamo, da Folha de São Paulo.

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