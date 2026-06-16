Cobra venenosa aparece na concentração da Alemanha durante a Copa do Mundo

A preparação da Alemanha para a Copa do Mundo ganhou um episódio inusitado nos Estados Unidos. Durante o período de treinamentos em Winston-Salem, na Carolina do Norte, os jogadores se depararam com uma cobra venenosa nas proximidades da concentração, situação que gerou preocupação na delegação.

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Em entrevista coletiva nesta terça-feira (16), o capitão Joshua Kimmich contou que a equipe foi alertada sobre os riscos do animal encontrado no local. Segundo ele, os responsáveis pela concentração informaram que uma eventual mordida exigiria atendimento hospitalar imediato.

“Vimos uma cobra ontem e nos disseram que ela era venenosa. Em caso de mordida, seria necessário ir ao hospital. Não acredito que seja algo fatal, mas certamente é perigoso”, relatou o meio-campista.

De acordo com a imprensa alemã, o animal seria uma víbora-cabeça-de-cobre, espécie comum na região e cuja picada, embora raramente provoque mortes, exige tratamento médico rápido.

Kimmich admitiu que a situação causa certo desconforto aos jogadores, principalmente pela falta de familiaridade com esse tipo de risco. O capitão destacou que, na Alemanha, não está acostumado a conviver com animais considerados perigosos.

Por precaução, os atletas passaram a redobrar a atenção durante as atividades realizadas ao ar livre. O meia explicou que existe o receio de um encontro acidental com o animal, o que levou o grupo a adotar uma postura mais cuidadosa durante a estadia nos Estados Unidos.

Terá mudança no planejamento da Alemanha?

Apesar do susto, a Federação Alemã ainda não anunciou medidas específicas para lidar com a situação. De acordo com informações do jornal Bild, não houve nenhuma alteração na rotina da equipe. A postura difere da adotada pela seleção da Áustria, que proibiu seus jogadores de utilizarem bicicletas na concentração justamente para reduzir o risco de encontros com cobras.

Por fim, em campo, a Alemanha vive um momento tranquilo. A equipe estreou na Copa do Mundo com uma goleada por 7 a 1 sobre Curaçao e agora se prepara para enfrentar a Costa do Marfim na próxima rodada da fase de grupos.

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