MP denuncia ex-líderes de organizada do Palmeiras por ameaçar Leila

O Ministério Público de São Paulo denunciou Jorge Luis Sampaio Santos, Felipe Mattos dos Santos, conhecido como “Fezinho”, e Thiago Amorim de Melo, o “Pato Roko”. Eles são ex-líderes da Mancha Alviverde, pelo crime de ameaça contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O episódio aconteceu em 29 de junho de 2023.

Segundo o MP, os denunciados lideraram uma manifestação em frente à sede da Crefisa, empresa que Leila preside, reunindo mais de cem integrantes da torcida organizada. Durante o protesto, os manifestantes bloquearam os acessos ao local e criaram um ambiente de intimidação. A acusação sustenta que o grupo realizou o ato para pressionar a dirigente após ela encerrar os repasses financeiros que a empresa anteriormente destinava à organizada palmeirense.

O Ministério Público, aliás, denunciou o trio com base no artigo 147, que pune quem ameaça alguém por palavra, escrito, gesto ou outro meio simbólico. O órgão também pede que a Justiça fixe um valor para indenização por danos morais e materiais.

Nesse caso, em vez de responder pelo crime, o autor apenas presta serviços comunitários ou paga multa. No entanto, o MP afastou a possibilidade, já que os três estão presos preventivamente e não se encaixam no princípio de réu primário.

Jorge, Felipe e Thiago, afinal, foram presos por conta do confronto entre membros da Mancha Alviverde e da Máfia Azul, no Cruzeiro. Em outubro de 2024, a organizada do Palmeiras preparou uma emboscada aos cruzeirenses na Rodovia Fernão Dias, altura de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Uma pessoa morreu e mais de dez ficaram feridas.

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