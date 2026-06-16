Fifa confirma troca do camisa 10 da seleção do Uzbequistão

A Fifa aprovou e confirmou nesta terça-feira (16/6) uma mudança de impacto na seleção do Uzbequistão. O atacante Jaloliddin Masharipov, camisa 10 da equipe, deixou a concentração por um problema de hérnia de disco. Assim, Ruslanbek Jiyanov assumiu a vaga do histórico jogador e, claro, a número 10.

A troca se deu após análise do Comitê Médico da Fifa, que determinou que Masharipov não tem condições de atuar por conta de uma lesão. Recentemente, o jogador do Esteghlal FC, do Irã, sofreu uma recaída pelo problema na hérnia, ficando fora dos últimos dois amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo. Foram em duelos contra Canadá e Holanda, com derrotas por 2 a 0 e 2 a 1, respectivamente.

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Ruslanbek Jiyanov estava na pré-lista do técnico do Uzbequistão, Fábio Cannavaro, campeão mundial em 2006 com a Itália. No entanto, ele e outros três jogadores foram cortados da lista final. São eles os meias Umarali Rakhmonaliev e Jasurbek Jaloliddinov, além do atacante Sherzod Temirov. Agora, o atacante do Namangan FC (UZB) terá a oportunidade de disputar sua primeira Copa do Mundo

Masharipov tem histórico com Cristiano Ronaldo

Masharipov tem 11 gols e 11 assistências em 73 aparições por sua seleção. O jogador ficou mais conhecido para o público geral quando atuava pelo Al-Nassr (SAU). Afinal, na ocasião, o atacante era o camisa 7 da equipe, mas gentilmente cedeu o número a Cristiano Ronaldo, que chegaria como principal contratação do time saudita após o forte investimento na Liga do país árabe.

Desde então, virou grande amigo de Ronaldo, craque de Portugal, que curiosamente está no mesmo grupo do Uzbequistão na Copa. Eles estão ao lado de Colômbia e República Democrática do Congo no Grupo K do Mundial. Os uzbeques estreiam nesta quarta-feira (17/6) contra os colombianos, às 23h (de Brasília), enquanto portugueses e congoleses duelam a partir das 14h.

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