Veja quais são os três recordes de craques do Brasil que Messi pode quebrar na Copa

Lionel Messi vai estrear pela Argentina na Copa do Mundo de 2026 com alguns recordes na mira. Três deles pertencem a jogadores brasileiros que fizeram história na competição. De acordo com levantamento do Bolavip Brasil, algumas marcas do futebol pentacampeão estão sob a ameaça do camisa 10 da Argentina.

Messi pode superar o número de assistências de Pelé em Copas do Mundo

O camisa 10 da Argentina atuará contra a Argélia podendo igualar Pelé no número de assistências em Copas do Mundo. São dez do Rei do Futebol, contra oito de Messi. A Fifa considera as assistências a partir da Copa de 1996, o que deixa o argentino na liderança do quesito, empatado com Maradona. Mas sites especializados em estatísticas e historiadores consideram que Pelé soma dez assistências, considerando os gols marcados pelo Brasil nas Copas de 1958 e 1962.

Camisa 10 pode igualar Cafu como o jogador com o maior número de finais de Copa

Vice-campeão do mundo em 2014, no Brasil, e campeão em 2022, no Catar, Messi pode chegar à terceira decisão de Mundial nos Estados Unidos – a seleção argentina é considerada uma das favoritas ao título. Caso isso aconteça, Lionel Messi vai acabar com a hegemonia de Cafu, até hoje o único jogador da história das Copas a entrar em campo em três finais diferentes (1994, 1998 e 2002).

Messi pode superar Nilton Santos como o jogador mais velho a se tornar bicampeão

Se Messi repetir a façanha de quatro anos atrás e conquistar novamente a Copa do Mundo com a Argentina, o camisa 10 será bicampeão do mundo aos 39 anos recém-completados (seu aniversário é no dia 24 de junho). Isso fará dele o jogador mais velho a conquistar o título pela segunda vez. Até hoje, o detentor do recorde é Nilton Santos, bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1962, na época com 37 anos e 1 mês.

Outros recordes que Messi pode quebrar na Copa do Mundo

Messi possui outros recordes ao alcance ao longo do Mundial. Quando entrar em campo, será o primeiro jogador a atuar em seis Copas do Mundo na história (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Ochoa, do México, também estão em seu sexto Mundial.

O argentino pode se tornar o maior artilheiro geral de Copas do Mundo, superando Klose. O alemão possui 16 gols em Copas, contra 13 de Messi. Quem pode atrapalhar os planos nessa marca é Mbappé, que marcou duas vezes sobre o Senegal e chegou a 14.

O craque tem boas chances de superar Klose no recorde de vitórias em partidas de Copa do Mundo. A Alemanha venceu 17 partidas com o atacante em campo, enquanto a Argentina soma 16 triunfos com Messi em ação. Mbappé também pode atrapalhar o camisa 10 hermano neste caso: ele soma 11 vitórias nas Copas do Mundo. Se a França for campeã vencendo os oito jogos que disputará, contando com o capitão gaulês em campo em todos eles, serão 19 vitórias do atacante em Mundiais.

O recorde mais difícil para o argentino bater na Copa é o de Just Fontaine. Ele soma 13 gols marcados em 1958, o maior artilheiro de uma única edição de Mundial. Messi, que vai para sua sexta Copa, teve sua edição mais artilheira em 2022, quando anotou sete vezes.

O principal recorde que Messi não vai bater

Já eternizado na história do futebol e das Copas do Mundo, Lionel Messi só não conseguirá alcançar um grande recorde, não importa o que aconteça no Mundial deste ano: Pelé seguirá como o único jogador a ter vencido três Copas do Mundo na história, em 1958, 1962 e 1970. Messi pode, no máximo, se tornar bicampeão.

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