Mbappé evita polêmica após estreia na Copa do Mundo: “Não jogo por vingança”

A Copa do Mundo não poderia começar de uma forma melhor para a França e para Kylian Mbappé. Diante do Senegal, na estreia do Grupo I do Mundial, os franceses venceram os senegaleses por 3 a 1, com uma grande atuação de Mbappé, autor de dois gols na partida.

Com os dois gols marcados, o atacante se tornou o maior artilheiro da história da seleção da França, com 58 gols, ultrapassando Oliver Giroud. Dessa forma, para além do recorde nacional, Mbappé também ultrapassou Pelé e Lionel Messi na artilharia geral em Copas do Mundo.

Kylian chegou a 14 gols em Copas, empatou com Gerd Muller, e agora sonha em se tornar o goleador máximo ainda nesta edição. Para isso acontecer, o atacante precisa marcar mais três gols para igualar Klose, e quatro para ultrapassar. Ronaldo Fenômeno segue como o segundo maior com 15 gols.

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Após o apito final, Mbappé falou sobre sua atuação, principalmente sobre as críticas que sofreu durante a temporada do Real Madrid. Sendo assim, o atacante descartou jogar pensando em “vingança” dos críticos, e brincou ao falar que não liga para os ‘haters’.

“Não estou jogando por vingança. Se eu quisesse calar todos os críticos, teria que jogar até os 80 anos. Estou apenas focado em dar o meu melhor pelo meu país. Só isso. Foco total nisso”, disse o jogador.

Sendo assim, o próximo desafio para Mbappé e para a seleção da França na Copa do Mundo será na segunda-feira, dia 22 de junho. Os franceses enfrentam o Iraque, pela segunda rodada do Grupo I, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 18h (de Brasília).

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