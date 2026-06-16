Negociação entre clube italiano e Kaiki, do Cruzeiro, trava

A saída de Kaiki do Cruzeiro para o Como, da Itália, estava encaminhada, mas entrou em um impasse nos última dias. O estafe do lateral-esquerdo ainda não chegou a um acordo com o clube italiano e, neste momento, as partes estão longe de um desfecho. A informação é da “Central da Toca”.

Os impasses são relativos aos valores para aquisição dos 20% dos direitos que pertencem a Kaiki, além da proposta salarial, considerada insuficiente pelo estafe do lateral.

O Cruzeiro, aliás, chegou a aceitar a oferta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) pelos 80% dos direitos econômicos. Por sua vez, o Como precisaria acertar o pagamento dos 20% restantes, que pertencem ao jogador, e alcançar o valor de salário desejado pelo atleta.

Cria da Toca da Raposa, Kaiki soma 129 partidas com a camisa celeste, com nove gols e 10 assistências. O jogador é peça fundamental no time do técnico de Artur Jorge e já entrou em campo 32 vezes em 2026, sendo todas como titular.

Há pouco mais de dois meses, ele disputou a sua primeira partida pela Seleção Brasileira. Convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, o jogador do Cruzeiro entrou no segundo tempo da vitória sobre a Croácia, por 3 a 1, em Orlando, nos EUA. Além disso, ele esteve na pré-lista de Ancelotti para a Copa do Mundo.

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