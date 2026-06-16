Hoffenheim rejeita proposta do São Paulo por zagueiro

O São Paulo segue em busca de um zagueiro para a sequência da temporada. Nesta terça-feira (16), o clube recebeu a negativa do Hoffenheim, da Alemanha, pelo empréstimo de Arthur Chaves.

De acordo com o “Uol”, o Tricolor ofereceu um contrato de uma temporada com o jogador, de 25 anos. Contudo, os alemães sinalizaram que desejam receber uma compensação financeira para liberar o atleta por um ano.

Na última temporada, Arthur Chaves atuou emprestado ao Augsburg, também da Alemanha. Ele tem contrato com o Hoffenheim até 30 de junho de 2029.

O setor defensivo é a principal dor de cabeça do técnico Dorival Júnior para a segunda metade da temporada. Assim, o zagueiro virou prioridade no São Paulo para a próxima janela de transferências. Apesar da primeira negativa, o clube paulista segue em contato com o staff do jogador.

Por conta dos problemas financeiros, o Tricolor não deseja investir na compra dos direitos econômicos para contratar um zagueiro. As negociações são conduzidas pelo executivo de futebol, Rui Costa, e pelo coordenador técnico, Rafinha, que conhece bem o mercado alemão.

As negociações por Arthur Chaves ganharam tom de prioridade por conta da negativa de Domingos Duarte, do Getafe, que decidiu não se transferir para o São Paulo.

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