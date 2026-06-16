Inglaterra x Croácia: onde assistir, escalações e arbitragem

Inglaterra e Croácia estreiam na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), no Texas, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo L. A seleção inglesa inicia sua primeira campanha em Mundial sob o comando de Thomas Tuchel e reencontra a adversária que a eliminou na semifinal de 2018. Além disso, o confronto abre uma chave que também conta com Gana e Panamá.

O jogo coloca frente a frente duas seleções acostumadas a disputar fases decisivas em grandes torneios recentes. A Inglaterra chega com elenco forte, ataque estrelado e pressão para transformar potencial em título. A Croácia, por sua vez, aposta novamente na experiência de Luka Modric e em uma geração que ainda tenta se manter competitiva depois do vice em 2018 e do terceiro lugar em 2022.

Onde assistir

A partida entre Inglaterra e Croácia terá transmissão de Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV, ge tv e Globoplay.

Como chega a Inglaterra

A Inglaterra chega ao Mundial com expectativa alta. A equipe venceu todos os oito jogos das Eliminatórias Europeias e não sofreu gols na campanha. Portanto, a estreia contra a Croácia funciona como primeiro grande teste para medir a força real do grupo comandado por Tuchel.

Ainda assim, o treinador tem decisões importantes antes da partida. Bukayo Saka minimizou as preocupações físicas recentes, mas a comissão técnica pode adotar cautela com o atacante do Arsenal. Por isso, Noni Madueke aparece como opção para começar aberto pela direita. Anthony Gordon também ganha força no ataque, enquanto Harry Kane segue como referência central.

No meio-campo, Declan Rice deve atuar ao lado de Elliot Anderson, com Jude Bellingham mais avançado. Na defesa, Reece James aparece como favorito para a lateral direita. Além disso, John Stones, Ezri Konsa e Marc Guehi disputam espaço no miolo de zaga, embora a tendência seja que Stones e Konsa iniciem a partida à frente de Jordan Pickford.

A seleção inglesa sofreu uma baixa na véspera. Tino Livramento deixou o grupo por lesão, e Trevoh Chalobah entrou como substituto. Mesmo assim, Tuchel mantém uma base forte para a estreia e tenta iniciar o torneio com vitória diante de um adversário que costuma crescer em jogos grandes.

Como chega a Croácia

A Croácia chega à Copa com a mesma identidade competitiva dos últimos Mundiais, mas também com sinais de renovação. A seleção de Zlatko Dalic conta com Luka Modric, agora aos 40 anos, e Ivan Perisic, que segue como peça importante no lado esquerdo. Além disso, Mateo Kovacic dá sustentação ao meio-campo.

O time croata teve campanha sólida nas Eliminatórias. A equipe venceu sete dos oito jogos e perdeu pontos apenas em empate com a Tchéquia. Portanto, apesar do desempenho ruim na Eurocopa de 2024, a Croácia chega ao Mundial novamente com capacidade para competir por vaga no mata-mata.

Dalic deve montar a equipe com três zagueiros. Josip Sutalo, Luka Vuskovic e Josko Gvardiol formam a provável linha defensiva. Pelos lados, Josip Stanisic e Ivan Perisic devem dar amplitude. No ataque, Petar Musa aparece como possível surpresa no lugar de Andrej Kramaric, depois de bom momento na MLS.

O retrospecto recente também pesa no confronto. A Croácia venceu a Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação, na semifinal da Copa de 2018. Desde então, os ingleses não perderam mais para os croatas, incluindo vitória por 1 a 0 na Euro 2020. Agora, o duelo abre uma nova disputa entre seleções que conhecem bem o peso dos jogos decisivos.

INGLATERRA X CROÁCIA

Copa do Mundo — 1ª rodada do Grupo L

Data-Hora: 17/6/2026, 17h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium, no Texas, Estados Unidos

Onde assistir: Globo, SBT, Sportv, N Sports, CazéTV, ge tv e Globoplay

INGLATERRA: Pickford; Reece James, Stones, Konsa e O’Reilly; Elliot Anderson e Declan Rice; Madueke, Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel

CROÁCIA: Livakovic; Sutalo, Vuskovic e Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic e Perisic; Sucic e Baturina; Musa. Técnico: Zlatko Dalic

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos e Benjamin Pagès (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

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