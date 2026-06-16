Saiba os adversários do Flamengo nos amistosos em Portugal

Depois de negociações com alguns clubes, o Flamengo já definiu os adversários para os amistosos, em Portugal, durante a pausa para a Copa do Mundo. A equipe comandada por Leonardo Jardim irá enfrentar o Benfica, o River Plate e o FC Lausanne-Sport, da Suíça. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Os amistosos do Flamengo em Portugal já tem datas definidas. O primeiro jogo será no dia 4 de julho, contra o River. Depois, joga contra o Lausanne, no dia 7, e, por fim, diante do Benfica, no dia 11.

A partida contra o Benfica, aliás, valerá o Troféu do Algarve, em referência a um tradicional torneio amistoso de pré-temporada disputado no estádio.

O planejamento do Rubro-Negro envolve duas semanas na região do Algarve. A primeira base será em Lagos. Depois, mudará para Estoi, que é mais próximo ao Estádio Algarve, local dos amistosos.

A viagem do Flamengo para Portugal, portanto, está marcada para o dia 28 de junho. O retorno da delegação ao Brasil será no dia 12 de julho. Dez dias depois, o Flamengo, assim, terá a Chapecoense pela frente, ainda sem data e horário confirmados pela CBF, pelo Campeonato Brasileiro.

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