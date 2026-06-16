Apostador perde quase R$ 5 milhões após zebra histórica de Cabo Verde contra a Espanha

Um dos maiores prejuízos registrados nas apostas da Copa do Mundo aconteceu após o surpreendente empate de Cabo Verde com a Espanha. Um usuário da plataforma Polymarket perdeu quase 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões) ao apostar que a seleção espanhola venceria a partida, resultado que era considerado praticamente certo pelos mercados de previsão.

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A confiança na vitória da Espanha era enorme. Atual campeã da Eurocopa e apontada como uma das favoritas ao título mundial, a equipe aparecia com cerca de 92% de chances de vencer o confronto. Além disso, projeções de instituições financeiras colocavam os espanhóis entre os principais candidatos à conquista da Copa. Por outro lado, Cabo Verde, estreante no torneio e sem grandes estrelas em seu elenco.

Apesar do favoritismo espanhol, a partida terminou empatada e produziu um dos resultados mais inesperados desta edição do Mundial. O principal responsável pelo feito foi o goleiro Vozinha. Aos 40 anos, o veterano realizou sete defesas importantes, segurou a pressão durante todo o jogo e deixou o gramado emocionado após o apito final.

Muita grana no jogo da Espanha

O resultado teve impacto direto nas apostas. De acordo com os registros públicos da Polymarket, o usuário identificado como “betoor619” investiu a quantia na vitória da Espanha. Caso o favoritismo se confirmasse, o lucro seria relativamente modesto, em torno de 85 mil dólares (R$ 433,5 mil). Com o empate, porém, o valor apostado foi perdido.

Os dados da plataforma mostram que o apostador criou sua conta em outubro do ano passado e nunca havia registrado ganhos ou perdas superiores a 9 mil dólares (R$ 46 mil) em um único evento. A aposta chamou atenção justamente pelo tamanho do investimento em um resultado considerado altamente provável.

Por fim, o confronto entre Espanha e Cabo Verde movimentou cerca de 64 milhões de dólares (R$ 326,4 milhões) em negociações na Polymarket, uma das maiores plataformas de mercados de previsão do mundo.

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