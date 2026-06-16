Santos cancela intertemporada e amistosos em Portugal

O Santos optou por cancelar a intertemporada em Portugal que faria nesta paralisação da Copa do Mundo de 2026. A diretoria do Peixe tomou a decisão nesta terça-feira (16), por conta da chance de antecipar um jogo do clube no Campeonato Brasileiro, de acordo com o “Uol”.

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O primeiro confronto do playoff da Sul-Americana ocorrerá no dia 21 de julho, contra o Universidad Central, da Venezuela. Neste mesmo período, será disputada a 19ª rodada do Brasileirão. Assim, há possibilidade de a CBF antecipar o jogo contra o Botafogo.

Aliás, pelo planejamento inicial, o Santos ficaria em Portugal entre os dias 5 e 17 de julho. Contudo, a chance de mudança nas datas do Campeonato Brasileiro já havia feito o Peixe reduzir a passagem pelo país europeu até 12 de julho.

Responsável pela organização dos jogos em Portugal, a Joga Brasil postou uma nota de esclarecimento.

“Apesar das diversas tentativas para viabilizar a partida, a decisão tornou-se inevitável após a possibilidade de antecipação de rodadas do Campeonato Brasileiro para o período da reta final da Copa do Mundo. Esta alteração no calendário nacional geraria conflito direto de datas com os confrontos programados em território português, inviabilizando completamente a logística e a participação das equipes”.

Santos tinha dois amistosos marcados

No período no país ibérico, o Santo já tinha confirmado amistosos contra o Gil Vicente e Vitória de Guimarães. Além disso, faria um jogo-treino contra o Santa Clara. Aliás, a expectativa era realizar mais uma partida, desta vez contra o Benfica, no dia 16 de julho.

O técnico Cuca era a favor de da intertemporada em Portugal. Afinal, teria a possibilidade de realizar testes importantes no time e voltar à sequência da temporada com maior ritmo de jogo.

Veja a nota oficial da Joga Brasil

“A Joga Brasil comunica oficialmente o cancelamento da partida amistosa entre Santos FC e Vitória SC, agendada para o dia 12 de julho, em Portugal, bem como os demais compromissos que já estavam firmados no país. A empresa lembra que todos os eventos tinham sido marcados com base no calendário oficial do futebol brasileiro, divulgado em dezembro de 2025.

Apesar das diversas tentativas para viabilizar a partida, a decisão tornou-se inevitável após a possibilidade de antecipação de rodadas do Campeonato Brasileiro para o período da reta final da Copa do Mundo. Esta alteração no calendário nacional geraria conflito direto de datas com os confrontos programados em território português, inviabilizando completamente a logística e a participação das equipes.

Diante deste cenário, a Joga Brasil já comunicou formalmente o Santos FC, o Vitória SC e as demais equipes envolvidas sobre a impossibilidade de seguir com o projeto neste momento.

Aos torcedores, reiteramos o nosso compromisso e garantimos que:

– Estorno Integral: 100% do valor de todos os ingressos comercializados será devolvido por meio da plataforma parceira Smartfan Tickets até o dia 03 de Julho.

– A Joga Brasil assumirá integralmente a responsabilidade e honrará com qualquer prejuízo financeiro comprovado que os torcedores venham a ter em decorrência deste cancelamento.

Lamentamos profundamente os transtornos causados aos clubes envolvidos e, de forma especial, aos torcedores que já haviam se programado para este grande evento em Portugal.

Para dúvidas e suporte relacionados ao processo de reembolso, os torcedores podem entrar em contato diretamente conosco enviando mensagem no chat do nosso Instagram oficial (@jogabrasil). Nossa equipe responderá a todos individualmente para orientá-los da melhor forma possível sobre como será feito o estorno.”

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