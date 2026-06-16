Grêmio avança em negociação e pode vender André Henrique

Atacante do Grêmio, André Henrique voltou a entrar na mira do Göztepe, da Turquia, que retomou as conversas para contratar o jogador após uma primeira tentativa realizada no fim da última temporada. As negociações avançaram nos últimos dias e, enquanto isso, existe expectativa de definição em curto prazo.

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A investida turca acontece em um momento de pouca utilização do atleta no elenco comandado por Luís Castro. André Henrique perdeu espaço na disputa por uma vaga no ataque e atualmente aparece como a terceira opção para a função de centroavante. Dessa maneira, a possibilidade de uma transferência passou a ser vista com bons olhos por todas as partes envolvidas na negociação.

Poucas oportunidades abriram caminho para negociação

Durante a temporada, André Henrique participou de 13 partidas com a camisa tricolor. No entanto, apenas três dessas atuações aconteceram como titular, todas em compromissos nos quais a comissão técnica optou por utilizar uma equipe alternativa. O atacante, nesse sentido, encontrou dificuldades para ganhar sequência e consolidar um papel mais relevante dentro do grupo principal.

O interesse do Göztepe não é novidade. No final do ano passado, o clube turco apresentou uma proposta avaliada em cerca de 2 milhões de euros, valor próximo de R$ 11,8 milhões na cotação da época. A oferta acabou rejeitada pelo Grêmio, porém as tratativas foram retomadas recentemente. Agora, os números apresentados são semelhantes aos discutidos anteriormente, embora os detalhes da negociação permaneçam em sigilo.

Além do mercado turco, André Henrique também despertou atenção de outros clubes ao longo de 2026. Equipes do futebol europeu realizaram consultas, enquanto a Chapecoense também monitorou a situação do atacante. Ainda assim, foi o Göztepe quem demonstrou maior interesse e avançou de forma mais concreta nas conversas com a direção gremista.

Mesmo diante da possibilidade de saída, o Grêmio havia demonstrado confiança no potencial do jogador no início da temporada. O clube renovou o contrato do atacante e ampliou o vínculo até dezembro de 2028. Agora, porém, o cenário aponta para uma mudança de rumo, com a transferência para o futebol turco ganhando força e podendo ser oficializada nos próximos dias.

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