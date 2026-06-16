Gana x Panamá: onde assistir, escalações e arbitragem

Gana e Panamá estreiam na Copa do Mundo nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L. A seleção ganesa chega ao torneio sem Thomas Partey, que teve entrada negada no Canadá, enquanto os panamenhos tentam conquistar a primeira vitória da história do país em Copas. Além disso, o duelo abre a caminhada das duas equipes em uma chave que também conta com Inglaterra e Croácia.

O confronto tem peso direto na disputa por vaga no mata-mata. Isso porque Inglaterra e Croácia aparecem como favoritas do grupo, e uma vitória na estreia pode dar margem importante para Gana ou Panamá antes dos jogos mais difíceis da chave. Portanto, mesmo sem o peso midiático dos europeus, a partida tem caráter decisivo logo na primeira rodada.

Onde assistir

A partida entre Gana e Panamá terá transmissão da CazéTV.

Como chega Gana

Gana chega à estreia com um problema importante no meio-campo. Thomas Partey não poderá atuar depois de ter a entrada negada no Canadá. Assim, Carlos Queiroz deve buscar uma solução para reorganizar o setor sem um jogador experiente e acostumado a jogos de alto nível.

Apesar da baixa, o treinador adotou discurso de confiança. Em entrevista antes da partida, Queiroz afirmou que Gana tem o plano definido e destacou a qualidade do elenco. Além disso, o técnico elogiou o adversário, mas disse que a seleção africana tem ferramentas para explorar pontos fracos do Panamá.

A tendência é que Elisha Owusu ganhe espaço no meio-campo ao lado de Caleb Marfo Yirenkyi. No ataque, Jordan Ayew deve atuar como referência. O capitão marcou sete gols nas Eliminatórias e chega como uma das principais apostas ofensivas da equipe. Pelos lados, Antoine Semenyo e Ernest Nuamah aparecem como opções de velocidade.

Gana tenta reagir depois de uma sequência recente ruim em amistosos. A seleção chega pressionada por resultados, mas também com a chance de iniciar a Copa em uma posição favorável. Dessa forma, a estreia contra o Panamá ganha peso ainda maior para o projeto de classificação.

Como chega Panamá

O Panamá disputa sua segunda Copa do Mundo e tenta dar um passo inédito. Depois de perder os três jogos na estreia em 2018, a seleção da Concacaf chega ao torneio com o objetivo de buscar a primeira vitória e, além disso, competir por uma vaga entre os classificados do Grupo L.

Aníbal Godoy, capitão e um dos jogadores mais experientes do elenco, afirmou que o Panamá não está no Mundial apenas para participar. O meio-campista destacou a ambição da equipe e disse que o grupo pretende competir jogo a jogo. Portanto, a estreia contra Gana aparece como a melhor oportunidade panamenha de pontuar antes dos duelos contra Croácia e Inglaterra.

O técnico Thomas Christiansen, no entanto, também lida com dúvida importante. Adalberto Carrasquilla não está 100% fisicamente e deve começar no banco. Assim, Carlos Harvey aparece como candidato a ocupar espaço no meio-campo. No ataque, José Fajardo deve ser a referência, com Tomás Rodríguez e José Luis Rodríguez pelos lados.

O Panamá fez uma campanha consistente nas Eliminatórias e cresceu nos últimos anos sob o comando de Christiansen. Além disso, a equipe chega embalada por boas atuações recentes, mesmo em amistosos contra adversários fortes. Ainda assim, o treinador reconhece que o grupo exigirá resistência, organização e capacidade de sofrer junto em alguns momentos.

GANA X PANAMÁ

Copa do Mundo — 1ª rodada do Grupo L

Data-Hora: 17/6/2026, 20h (de Brasília)

Local: BMO Field, em Toronto, Canadá

Onde assistir: CazéTV

Provável GANA: Ati-Zigi; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Owusu e Yirenkyi; Nuamah, Boakye e Semenyo; Jordan Ayew. Técnico: Carlos Queiroz

Provável PANAMÁ: Mosquera; Ramos, Cordoba e Andrade; Murillo, Godoy, Harvey e Davis; Tomás Rodríguez, José Luis Rodríguez e Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen

Árbitro: Glenn Nyberg (SWE)

Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist (SWE)

VAR: Bram Van Driessche (BEL)

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