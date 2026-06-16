Goleiro de Senegal fica na bronca com gols perdidos contra a França: “Não pode jogar assim”

A estreia de Senegal na Copa do Mundo de 2026 poderia ter sido com uma sorte melhor. Os senegaleses fizeram um ótimo primeiro tempo diante da França, empilharam chances de gols perdidas e foram castigados na etapa final, quando Mbappé marcou duas vezes e os franceses venceram no fim por 3 a 1.

Edouard Mendy, goleiro da seleção de Senegal, falou após a partida sobre a atuação do seu time. Mendy valorizou o desempenho da equipe em alguns momentos da partida, mas mostrou irritação com a quantidade de chances perdidas no ataque durante o jogo – no primeiro tempo, foram pelo menos duas chances claras desperdiçadas. Por fim, o goleiro também elogiou o time francês, que precisou de poucas oportunidades para marcar e vencer.

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“Não conseguimos executar nosso plano de jogo. Sabíamos que precisávamos elevar nosso nível no segundo tempo e ser mais eficazes no ataque. Só conseguimos fazer isso em alguns momentos. Contra times como esse é preciso ser meticuloso, não podemos jogar assim e deixar ao acaso, porque estamos enfrentando puro talento. Sendo assim, agora o primeiro jogo já passou, precisamos aprender com ele e focar na Noruega na próxima partida”, disse Mendy para a beIN Sports.

Gueye analisa derrota de Senegal

Outro destaque de Senegal que falou sobre a partida foi o meio-campista Pape Gueye. O volante seguiu a linha de Mendy ao falar sobre a qualidade da seleção da França e destacar que os senegaleses fizeram um bom primeiro tempo. Contudo, o jogador também fez questão de levantar a cabeça para pedir foco na próxima partida, contra a Noruega, na próxima segunda-feira, dia 22, às 21h (de Brasília).

“Entramos bem na partida, tivemos chances e enfrentamos um adversário muito forte. Eles tiveram chances, marcaram gols, mas estamos em um torneio de grupos, e a derrota na primeira partida não significa nada. Queríamos vencer, mas não conseguimos, e vamos nos concentrar na próxima partida”, finalizou.

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