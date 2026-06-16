Kane manda recado antes de estreia da Inglaterra: “Vamos dar tudo de nós”

O astro Harry Kane enviou uma mensagem à torcida da Inglaterra às vésperas da estreia da seleção no torneio. Os “Three Lions” entram em campo nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), diante da Croácia, pela primeira rodada do Grupo L. Em postagem nas redes sociais, o atacante demonstrou entusiasmo para o início da campanha inglesa.

“Mal posso esperar para liderar nossa equipe em mais uma Copa do Mundo! Estou animado para entrar em campo amanhã com os rapazes! Sei que teremos um apoio incrível aqui e em casa! Vamos dar tudo de nós”, escreveu o jogador.

Maior artilheiro da história da Seleção Inglesa, Kane chega ao Mundial com a missão de liderar a equipe na tentativa de encerrar um jejum de 60 anos sem conquistar a Copa do Mundo. O único título inglês foi, afinal, em 1966, quando o país sediou a competição.

A Inglaterra, por fim, integra o Grupo L do Mundial, ao lado de Croácia, Panamá e Gana. A seleção inglesa, aliás, conta com o atacante para balançar as redes. Kane soma oito gols em Copas do Mundo: seis na Rússia em 2018, quando foi o artilheiro, e dois no Catar em 2022.

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