Visto de jogador expira e amplia dificuldades do Irã na Copa do Mundo

A seleção do Irã voltou a enfrentar dificuldades fora de campo durante a Copa do Mundo. Em comunicado divulgado nesta terça-feira (16), a federação iraniana informou que o visto do meia Mehdi Torabi perdeu a validade após a entrada da delegação nos Estados Unidos para a partida contra a Nova Zelândia, disputada em Los Angeles.

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Torabi ficou no banco de reservas no empate por 2 a 2. Após o jogo, outro problema afetou a equipe: o capitão Mehdi Taremi e um integrante da comissão técnica foram retidos em um aeroporto norte-americano, o que atrasou o retorno da delegação para Tijuana, no México, cidade escolhida como base da seleção durante o torneio.

Diante da situação, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, visitou o vestiário iraniano após a partida e prestou apoio ao grupo. Dessa maneira, o gesto aconteceu em meio ao cenário de incertezas que acompanha a equipe desde antes do início da competição.

Em entrevista coletiva, o técnico Amir Ghalenoei criticou os obstáculos enfrentados pelo elenco. Além disso, ele afirmou que nenhuma seleção sofreu tantas dificuldades em uma Copa do Mundo quanto o Irã. Para ele, os problemas burocráticos têm prejudicado diretamente a preparação e a logística da equipe.

As complicações estão ligadas ao contexto político envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. Dessa maneira, desde o início do conflito entre os países, em fevereiro, a delegação iraniana passou a enfrentar restrições e incertezas relacionadas à emissão de vistos e deslocamentos internacionais. Um acordo de paz entre as nações está previsto para ser assinado na Suíça no próximo dia 19 de junho.

Problemas antes mesmo da Copa do Mundo

Antes mesmo do Mundial, a seleção precisou alterar seus planos de preparação. A base inicialmente prevista em Tucson, no estado do Arizona, acabou sendo transferida para Tijuana devido às dúvidas sobre a autorização de entrada nos EUA. Embora os jogadores tenham conseguido os documentos necessários, parte dos funcionários e membros da comissão técnica teve os pedidos de visto negados.

Por fim, durante a fase de grupos, o Irã seguirá hospedado no México e viajará para os Estados Unidos apenas na véspera de cada partida.

Leia a nota do Irã: “O visto do jogador da seleção do Irã Mehdi Torabi expirou depois de uma única entrada nos Estados Unidos. De acordo com o departamento de imprensa da seleção do Irã, enquanto vistos de múltiplas entradas foram emitidos para os jogadores viajarem aos Estados Unidos, o visto de Torabia era válido apenas para uma entrada.

Na sequência da viagem do time a Los Angeles para o jogo contra a Nova Zelândia e a conclusão daquele jogo, o visto dele agora está expirado. A Federação Iraniana tomou medidas para obter um novo visto para Torabi, para que ele possa continuar acompanhando a seleção nacional em suas próximas partidas.”

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