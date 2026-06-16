Haaland brilha e Noruega estreia na Copa com goleada sobre o Iraque

A Noruega goleou o Iraque por 4 a 1 nesta terça-feira (16), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Em sua estreia no torneio, Erling Haaland marcou duas vezes, comandou a reação norueguesa e ajudou a equipe europeia a começar a campanha com três pontos. Aymen Hussein chegou a empatar para os iraquianos, mas a Noruega retomou o controle ainda no primeiro tempo, ampliou na etapa final e fechou o placar com Thorstvedt nos acréscimos.
O resultado colocou a Noruega na liderança da chave. Mais cedo, a França venceu Senegal por 3 a 1 e também largou com vitória no Grupo I. O Iraque, por sua vez, voltou a disputar uma Copa depois de 40 anos, marcou seu primeiro gol no torneio desde 1986, mas não conseguiu sustentar a reação diante de uma seleção com mais força ofensiva.
Na próxima rodada, o Iraque enfrenta a França na segunda-feira (22), às 18h (de Brasília). No mesmo dia, a Noruega encara Senegal, às 21h.
‘Cometa’ Haaland dá show!
O jogo começou com intensidade física e marcação alta dos dois lados. Logo aos quatro minutos, Aymen Hussein ganhou pelo alto dentro da área e cabeceou por cima. Aos 11, o próprio centroavante fez o pivô e acionou Al-Hamadi, que se jogou na bola e finalizou forte, mas também mandou por cima. A Noruega respondeu com Haaland, que apareceu pela primeira vez aos seis minutos, avançou pela direita e cruzou rasteiro para defesa de Jalal Hassan.
Depois da pausa para hidratação, a Noruega encontrou espaço pelo lado esquerdo. Aos 27 minutos, Nusa recebeu em velocidade, esperou a ultrapassagem de Wolfe e tocou para o lateral cruzar rasteiro. Haaland atacou a área, se jogou na bola e marcou seu primeiro gol em Copa do Mundo, abrindo o placar para os noruegueses.
O Iraque reagiu rapidamente. Aos 38 minutos, Ali Jasim recebeu na ponta esquerda, balançou o corpo e deixou a marcação para trás. Em seguida, o meia deu passe em profundidade para Al-Ammari, que apareceu livre dentro da área e cruzou na medida. Aymen Hussein ganhou a disputa pelo alto e cabeceou forte, no chão, para empatar. O gol reforçou o peso simbólico do atacante, que também marcou na partida que garantiu a classificação iraquiana para a Copa.
No entanto, a igualdade durou pouco. Aos 42 minutos, a defesa do Iraque tentou sair jogando no tiro de meta, mas Tahseen recuou fraco para o goleiro. Haaland ficou ligado no lance, disparou na direção da bola, dividiu com Hassan e completou para o fundo da rede. Assim, a Noruega retomou a vantagem antes do intervalo.
Ainda houve tempo para pressão iraquiana. Aos 46, Al-Ammari invadiu a área, tocou para Doski, e o lateral cruzou para Aymen Hussein. O centroavante cabeceou, a defesa travou, e Bayesh finalizou forte no rebote, mas Wolfe evitou o empate. Aos 49, Al-Hamadi foi lançado, ganhou na corrida e ficou perto de empatar, porém a defesa norueguesa chegou no carrinho e desviou a bola. Já aos 51, Akam Hashem acertou um semivoleio de fora da área e assustou Nyland.
Noruega administra o resultado
O Iraque voltou do intervalo tentando empurrar a Noruega para o campo de defesa. Aos sete minutos, Bayesh levantou na área, e Aymen Hussein se antecipou à marcação para cabecear no chão. A bola pingou na pequena área e saiu rente à trave. Pouco depois, aos 17, o Iraque construiu boa jogada até encontrar Hussein Ali livre dentro da área, mas o lateral finalizou por cima.
A Noruega respondeu com bolas paradas e passou a controlar mais a posse. Aos 12 minutos, Ryerson cobrou alto, e Haaland quase conseguiu o cabeceio. Na sequência, Stale Solbakken mexeu no time e ganhou fôlego pelos lados. Graham Arnold também mudou o Iraque, com as entradas de Zidane Iqbal, Farji, Qasem, Saadoon e Mohanad Ali.
Aos 31 minutos, a Noruega definiu o jogo em jogada ensaiada. Odegaard cobrou alto na pequena área, e Ostigaard apareceu sozinho para cabecear com força para o fundo da rede. O gol deu tranquilidade aos noruegueses, que passaram a trocar passes e administrar o relógio.
Vitória vira goleada
Mesmo em desvantagem maior, o Iraque ainda tentou se manter no jogo. Aos 37 minutos, porém, a Noruega quase fez o quarto. Haaland aproveitou erro na saída iraquiana, roubou a bola dentro da área e ficou cara a cara com Jalal Hassan. O atacante bateu na saída do goleiro, mas Hassan fez grande defesa e evitou mais um gol norueguês.
O quarto gol saiu já nos acréscimos. Aos 50 minutos, por fim, a Noruega colocou a bola na área em cobrança de falta pelo campo de ataque. Haaland escorou na segunda trave para dentro da pequena área, e Thorstvedt cabeceou no chão. A defesa iraquiana se atrapalhou, não afastou, e a bola entrou para fechar a vitória norueguesa.
IRAQUE 1 x 4 NORUEGA
Copa do Mundo — 1ª rodada do Grupo I
Data: 16/6/2026
Local: Gillette Stadium, Boston, Estados Unidos
IRAQUE: Jalal Hassan; Hussein Ali (Saadoon, 27’/2ºT), Tahseen, Akam Hashem e Doski; Ali Jasim (Qasem, 27’/2ºT), Zaid Ismail (Zidane Iqbal, 13’/2ºT), Al-Ammari e Bayesh (Mohanad Ali, 32’/2ºT); Al-Hamadi (Farji, 13’/2ºT) e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold
NORUEGA: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe (Ostigard, 28’/2ºT); Odegaard (Berg, 35’/2ºT), Berge e Aursnes (Thorstvedt, 27’/2ºT); Sorloth (Bobb, 28’/2ºT), Haaland e Nusa (Schjelderup, 26’/2ºT). Técnico: Stale Solbakken
Gols: Haaland, 27’/1ºT (0-1); Aymen Hussein, 38’/1ºT (1-1); Haaland, 42’/1ºT (1-2); Ostigard, 31’/2ºT (1-3), Thorstvedt, 50’/2ºT (1-4)
Árbitro: Pierre Atcho (GAB)
Assistentes: Boris Ditsoga e Amos Abeigne Ndong (GAB)
VAR: Guillermo Pacheco (MEX)
Cartão Amarelo: Tahseen (NOR)
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