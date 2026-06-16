Copa do Mundo. Dias 11, 12, 13 e 14. Hallelujah!

A Copa do Mundo reserva oportunidades e momentos extraordinários fora de campo. Um deles ocorreu na manhã do último domingo (14), quando este escritor logrou, enfim, êxito durante a incursão ao Harlem, bairro ícone da cultura afro-americana e local que alavancou nomes como Aretha Franklin, Lauryn Hill e James Brown. A missão da folga era acompanhar a famosa missa gospel. Na verdade, o cronista entrou em um culto na Bethel Gospel Assembly. A equipe de reportagem do Jogada10 foi recebida com extrema cordialidade e gentilmente conduzida ao segundo andar do complexo. A propósito, todos os fiéis eram negros, assim como os membros da igreja.

Com uma visão privilegiada do púlpito, acompanhamos o louvor inicial, com aquele coral que deixa a cabeleira alta. Independentemente de crenças, a música gospel norte-americana sempre despertou interesse, principalmente depois do contato com o álbum “Amazing Grace” (1972). A Arethinha quebra tudo e demonstra que é a melhor cantora de todos os tempos. O reverendo James Cleveland a acompanha no órgão, deixando o momento ainda mais sublime. Gravado em uma igreja de Los Angeles, o disco virou um documentário dirigido por Sydney Pollack e Alan Elliott. Nele, populares transpiram pelos olhos com aquela voz divina.

Título do Knicks anima o rebanho

De volta ao Harlem, a comunidade da Bethel estava eufórica com o título do New York Knicks, franquia de basquete que colocou ponto final a um longo jejum na NBA. Durante a semana, aliás, a igreja abriu as suas portas para acompanhar os jogos contra o San Antonio Spurs. A primeira pastora a falar no microfone já mandou na lata.

“Os 53 anos chegaram ao fim. Acabou! Vocês sabem o que estou falando. Nós, portanto, conseguimos! Todo mundo orou nestes dias. Spike Lee, por exemplo, estava de joelhos o tempo todo. Mas Nova York, eu só te peço uma coisa. Comporte-se, por favor”, advertiu a ministra.

O pastor seguinte, por sua vez, ministrou a pregação com uma camisa e um boné do atual dono da NBA. Ele utilizou várias metáforas para animar o rebanho.

“Eram 29 pontos de desvantagem em um dos jogos. Muita gente foi dormir achando que tudo estava perdido. E eles venceram por um. No fim do dia, você ainda pode vencer, não importa o que aconteça. Foram 53 anos pensando: “A gente chega lá na próxima temporada”. E os Knicks acreditaram. Se Deus abençoou o time, poderá fazer com qualquer um de vocês”, colocou em seu ministério.

Já que os Knicks foram agraciados, ficarei na expectativa por uma nova janela para conhecer outra igreja do Harlem, sem dúvida, o melhor lugar de Manhattan.

*Esta coluna não reflete, necessariamente, a opinião do Jogada10.

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