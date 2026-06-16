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Tunísia define valor que treinador vai receber por jogos na Copa

Tunísia define valor que treinador vai receber por jogos na Copa
Tunísia define valor que treinador vai receber por jogos na Copa -

Depois de uma rodada, a Tunísia trocou de treinador em meio a Copa do Mundo e teve que fazer ajustes em suas contas bancárias. Afinal, Hervé Renard assumiu a vaga de Sabri Lamouchi no comando das Águias de Cartago no Mundial e vai receber um dos melhores salários do futebol árabe.

De acordo com o site “Wimwim”, Renard fechou com a Federação Tunisiana de Futebol para comandar a seleção nos dois jogos restantes da fase de grupos, contra Japão e Holanda. O valor é de 200 mil euros por partida, cerca de R$ 600 mil reais, o que dá no total R$ 1,2 milhões por apenas duas partidas. Caso as Águias consigam a classificação, um novo acordo seria feito.

O valor se aproxima do que Renard recebeu em trabalhos anteriores. Por exemplo, antes de desembarcar em Tunis, o técnico estava na Arábia Saudita. Por lá, tinha um salário de cerca de 400 mil euros por mês, aproximadamente R$ 2,3 milhões mensais. Com isso, o treinador era um dos estrangeiros mais bem pagos da região.

Por outro lado, a Tunísia terá que bancar mais dinheiro para pagar a rescisão de Lamouchi. O antigo treinador havia assinado, no começo do ano, um contrato de dois anos e meio. No acordo, ficou decidido que a seleção pagaria mais três salários, com um valor que se aproxima de R$ 575 mil. O técnico dirigiu as Águias em apenas cinco partidas, com uma vitória, um empate e três derrotas.

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