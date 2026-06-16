Tunísia define valor que treinador vai receber por jogos na Copa

Depois de uma rodada, a Tunísia trocou de treinador em meio a Copa do Mundo e teve que fazer ajustes em suas contas bancárias. Afinal, Hervé Renard assumiu a vaga de Sabri Lamouchi no comando das Águias de Cartago no Mundial e vai receber um dos melhores salários do futebol árabe.

De acordo com o site “Wimwim”, Renard fechou com a Federação Tunisiana de Futebol para comandar a seleção nos dois jogos restantes da fase de grupos, contra Japão e Holanda. O valor é de 200 mil euros por partida, cerca de R$ 600 mil reais, o que dá no total R$ 1,2 milhões por apenas duas partidas. Caso as Águias consigam a classificação, um novo acordo seria feito.

O valor se aproxima do que Renard recebeu em trabalhos anteriores. Por exemplo, antes de desembarcar em Tunis, o técnico estava na Arábia Saudita. Por lá, tinha um salário de cerca de 400 mil euros por mês, aproximadamente R$ 2,3 milhões mensais. Com isso, o treinador era um dos estrangeiros mais bem pagos da região.

Por outro lado, a Tunísia terá que bancar mais dinheiro para pagar a rescisão de Lamouchi. O antigo treinador havia assinado, no começo do ano, um contrato de dois anos e meio. No acordo, ficou decidido que a seleção pagaria mais três salários, com um valor que se aproxima de R$ 575 mil. O técnico dirigiu as Águias em apenas cinco partidas, com uma vitória, um empate e três derrotas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.