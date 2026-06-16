Após drama nos EUA, Aymen Hussein tem estreia curiosa na Copa

Aymen Hussein viveu uma noite de contrastes nesta terça-feira (16), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O atacante marcou o gol do Iraque no retorno do país ao Mundial depois de 40 anos, mas também fez contra aos 50 minutos do segundo tempo, no lance que fechou a vitória da Noruega por 4 a 1.
O camisa 18 voltou a ocupar papel central na história recente da seleção iraquiana. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Ali Jasim recebeu pela esquerda, deixou o marcador para trás e acionou Al-Ammari em profundidade. O meio-campista cruzou na medida, e Aymen Hussein ganhou a disputa pelo alto para cabecear forte, no chão, e empatar a partida.
O gol teve peso histórico. Além de marcar o primeiro gol do Iraque nesta Copa, Aymen Hussein também havia feito o gol decisivo contra a Bolívia, na repescagem intercontinental, que garantiu a classificação iraquiana ao Mundial. Aquele resultado confirmou a volta do país à Copa depois de quatro décadas.
Antes da estreia, o atacante também virou personagem fora de campo. Ao chegar aos Estados Unidos com a delegação iraquiana, Aymen Hussein ficou retido e passou por cerca de sete horas de interrogatório no aeroporto de Chicago antes de receber autorização para entrar no país.
Hussein fecha goleada norueguesa
Contra a Noruega, porém, a noite do centroavante terminou com outra marca. Já nos acréscimos do segundo tempo, aos 50 minutos, a seleção europeia colocou a bola na área em cobrança de falta pelo campo de ataque. Haaland escorou na segunda trave para dentro da pequena área, Thorstvedt cabeceou no chão, e a bola desviou em Aymen Hussein antes de entrar. O lance confirmou o gol contra e fechou o placar em 4 a 1.
A partida, portanto, condensou a trajetória recente do atacante iraquiano. Em poucos meses, Aymen Hussein fez o gol que levou o Iraque à Copa, enfrentou problemas na chegada aos Estados Unidos, marcou no retorno do país ao torneio e, por fim, terminou a estreia com um gol contra nos acréscimos.
A Noruega havia aberto o placar aos 27 minutos, com Haaland, após cruzamento rasteiro de Wolfe. Depois do empate de Aymen Hussein, o próprio Haaland aproveitou erro na saída iraquiana e recolocou os noruegueses em vantagem aos 42. No segundo tempo, Ostigard ampliou de cabeça, aos 31, antes do gol contra de Aymen Hussein fechar a derrota iraquiana.
Com o resultado, a Noruega começou o Grupo I com três pontos, assim como a França, que venceu Senegal por 3 a 1 mais cedo. O Iraque volta a campo na segunda-feira (22), contra os franceses, às 18h (de Brasília). No mesmo dia, a Noruega, por fim, enfrenta Senegal, às 21h.
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