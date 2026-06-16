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Após drama nos EUA, Aymen Hussein tem estreia curiosa na Copa

Após drama nos EUA, Aymen Hussein tem estreia curiosa na Copa
Após drama nos EUA, Aymen Hussein tem estreia curiosa na Copa -

Aymen Hussein viveu uma noite de contrastes nesta terça-feira (16), no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo. O atacante marcou o gol do Iraque no retorno do país ao Mundial depois de 40 anos, mas também fez contra aos 50 minutos do segundo tempo, no lance que fechou a vitória da Noruega por 4 a 1.

O camisa 18 voltou a ocupar papel central na história recente da seleção iraquiana. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Ali Jasim recebeu pela esquerda, deixou o marcador para trás e acionou Al-Ammari em profundidade. O meio-campista cruzou na medida, e Aymen Hussein ganhou a disputa pelo alto para cabecear forte, no chão, e empatar a partida.

O gol teve peso histórico. Além de marcar o primeiro gol do Iraque nesta Copa, Aymen Hussein também havia feito o gol decisivo contra a Bolívia, na repescagem intercontinental, que garantiu a classificação iraquiana ao Mundial. Aquele resultado confirmou a volta do país à Copa depois de quatro décadas.

Antes da estreia, o atacante também virou personagem fora de campo. Ao chegar aos Estados Unidos com a delegação iraquiana, Aymen Hussein ficou retido e passou por cerca de sete horas de interrogatório no aeroporto de Chicago antes de receber autorização para entrar no país.

Hussein fecha goleada norueguesa

Contra a Noruega, porém, a noite do centroavante terminou com outra marca. Já nos acréscimos do segundo tempo, aos 50 minutos, a seleção europeia colocou a bola na área em cobrança de falta pelo campo de ataque. Haaland escorou na segunda trave para dentro da pequena área, Thorstvedt cabeceou no chão, e a bola desviou em Aymen Hussein antes de entrar. O lance confirmou o gol contra e fechou o placar em 4 a 1.

A partida, portanto, condensou a trajetória recente do atacante iraquiano. Em poucos meses, Aymen Hussein fez o gol que levou o Iraque à Copa, enfrentou problemas na chegada aos Estados Unidos, marcou no retorno do país ao torneio e, por fim, terminou a estreia com um gol contra nos acréscimos.

A Noruega havia aberto o placar aos 27 minutos, com Haaland, após cruzamento rasteiro de Wolfe. Depois do empate de Aymen Hussein, o próprio Haaland aproveitou erro na saída iraquiana e recolocou os noruegueses em vantagem aos 42. No segundo tempo, Ostigard ampliou de cabeça, aos 31, antes do gol contra de Aymen Hussein fechar a derrota iraquiana.

Com o resultado, a Noruega começou o Grupo I com três pontos, assim como a França, que venceu Senegal por 3 a 1 mais cedo. O Iraque volta a campo na segunda-feira (22), contra os franceses, às 18h (de Brasília). No mesmo dia, a Noruega, por fim, enfrenta Senegal, às 21h.

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