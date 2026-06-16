Vasco já goleou a Argélia por 7 a 0 em São Januário; relembre

A Argélia estreia nesta terça-feira (16) na Copa do Mundo de 2026 diante da Argentina, às 22h (de Brasília). E os vascaínos com mais tempo podem ter uma lembrança positiva da seleção africana no último século. Afinal, o Vasco já goleou a seleção por 7 a 0 em amistoso, em São Januário.

A partida aconteceu em 3 de janeiro de 2000, quando o clube carioca utilizava o amistoso como preparação para a disputa do primeiro Mundial de Clubes. Cerca de 10 mil torcedores marcaram presença na Colina Histórica. O placar foi construído com gols de Donizete, duas vezes, além de Romário, Juninho Pernambucano, Felipe, Dedé e Viola.

No dia seguinte, o jornal “O Globo” destacou a postura do Vasco e ressaltou o bom momento em amistoso com o seguinte título: Outro “sparring” vai à lona. Três dias depois, o Vasco estreou com vitória sobre o South Melbourne e, na rodada seguinte, derrotou o Manchester United por 3 a 1 no Maracanã.

O encontro de 2000, aliás, foi o segundo entre Vasco e a seleção argelina. Décadas antes, em 1966, o clube carioca já havia derrotado os africanos por 1 x 0.

Na Copa do Mundo 2026, a Argélia, por fim, integra o Grupo J e terá Argentina, Áustria e Jordânia como adversárias.

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