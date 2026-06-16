Família de Cristiano Ronaldo investe em condomínio de luxo no Rio Grande do Sul

A família do astro português Cristiano Ronaldo continua expandindo os seus negócios e fincando raízes em solo brasileiro. A mãe do craque, dona Dolores, e a irmã, Katia Aveiro, realizaram um novo investimento imobiliário de alto padrão no Rio Grande do Sul. Elas adquiriram três terrenos residenciais no condomínio de luxo Bravia Marina, localizado na cidade de Xangri-lá, no litoral norte gaúcho.

Os lotes comprados pelas empresárias possuem dimensões que variam entre 500 $m^2$ e 600 $m^2$ cada um. Atualmente, os preços de tabela das propriedades no local oscilam entre R$ 600 mil e R$ 1,5 milhão. A incorporadora responsável projeta um Valor Geral de Vendas (VGV) total estimado em R$ 410 milhões para o empreendimento, que deve ficar totalmente pronto no ano de 2028.

Empreendimento de alto padrão terá a maior praia artificial do Brasil

O condomínio de luxo fica situado estrategicamente às margens da rodovia RS-407, bem no acesso principal do município de Xangri-lá. O projeto arquitetônico arrojado chama a atenção do mercado porque promete entregar a maior piscina com praia artificial do país. A estrutura contará com impressionantes 3,5 mil metros quadrados de lâmina d’água e mais de 5 mil metros quadrados de faixa de areia natural.

Além disso, o loteamento oferecerá uma infraestrutura interna completa de lazer e segurança para os futuros moradores. O Bravia Marina contará com 450 lotes no total e apresentará 70% de sua área totalmente navegável, garantindo acesso direto à água. O complexo esportivo e de transporte ainda terá heliponto exclusivo, píer flutuante, atracadouro, passarela à beira-rio e quadras para a prática de beach tennis. Dona Dolores inclusive visitou a região de Xangri-lá pessoalmente durante as festividades de réveillon de 2025 para conhecer o local.

Relação da família de Cristiano Ronaldo com o RS começou em 2017

A forte ligação da família do atacante com o estado do Rio Grande do Sul começou de forma despretensiosa em 2017. Naquele ano, Katia Aveiro visitou a cidade de Gramado, na serra gaúcha, para conhecer a terra natal de seu marido, o empresário Alexandre Bertolucci Júnior. A experiência positiva na região colonial marcou o início de uma relação afetiva que culminou na mudança definitiva da influenciadora para o Brasil.

Katia atua como empresária, influenciadora digital e cantora. Ela inclusive já realizou uma apresentação musical no Estádio Beira-Rio em 2016, durante o evento “Gigante Bowl”, que definiu a final do Campeonato Gaúcho de futebol americano.

Atualmente, os Aveiro gerenciam uma série de investimentos comerciais ativos em território nacional. A irmã do jogador morou em Gramado e comandou um restaurante de culinária típica portuguesa com referências ao irmão famoso. Embora o estabelecimento comercial tenha fechado as portas, a família lançou um novo empreendimento imobiliário em um ponto nobre de Gramado no início deste ano. Portanto, os terrenos no litoral norte consolidam a presença financeira da família no país, enquanto Cristiano Ronaldo foca as atenções na disputa da Copa do Mundo de 2026.

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