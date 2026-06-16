Mãe e filho entram juntos para a história das Copas da Fifa. Entenda

O jovem zagueiro Tyler Bindon, de apenas 21 anos, escreveu seu nome na história do futebol mundial. Chamado nos acréscimos do empate por 2 a 2 entre Nova Zelândia e Irã na noite de segunda-feira (15/6), ele se tornou protagonista de um feito inédito nas Copas do Mundo. Isso porque, ao entrar em campo, passou a formar com sua mãe, Jenny Bindon, a primeira dupla de mãe e filho a disputar torneios organizados pela Fifa.

Jenny, ex-goleira da seleção neozelandesa, construiu uma carreira de respeito. Defendeu a equipe nacional em duas Copas (2007 e 2011), além de participar de duas edições dos Jogos Olímpicos. Ao longo de sua trajetória, acumulou 77 partidas pela Nova Zelândia e se consolidou como uma referência no futebol feminino do país.

Tyler, por sua vez, é visto como uma das grandes promessas da nova geração. Revelado pelo Reading, também passou pelas categorias de base do Sheffield United, ambos da Inglaterra. Para a próxima temporada, defenderá o Nottingham Forest na Premier League e já soma experiência internacional, tendo integrado o elenco da Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Após o empate na estreia da Copa, os neozelandeses voltam a campo no domingo (21/6), contra o Egito, pela segunda rodada do Grupo G. O encerramento da fase de grupos será diante da Bélgica, em um duelo que promete ser decisivo.

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