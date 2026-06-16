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Mãe e filho entram juntos para a história das Copas da Fifa. Entenda

AUCKLAND, NEW ZEALAND - MARCH 30: Tyler Bindon of New Zealand kicks the ball during the FIFA Series match between New Zealand All Whites and Chile at Eden Park on March 30, 2026 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images)
AUCKLAND, NEW ZEALAND - MARCH 30: Tyler Bindon of New Zealand kicks the ball during the FIFA Series match between New Zealand All Whites and Chile at Eden Park on March 30, 2026 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter/Getty Images) -

O jovem zagueiro Tyler Bindon, de apenas 21 anos, escreveu seu nome na história do futebol mundial. Chamado nos acréscimos do empate por 2 a 2 entre Nova Zelândia e Irã na noite de segunda-feira (15/6), ele se tornou protagonista de um feito inédito nas Copas do Mundo. Isso porque, ao entrar em campo, passou a formar com sua mãe, Jenny Bindon, a primeira dupla de mãe e filho a disputar torneios organizados pela Fifa.

Jenny, ex-goleira da seleção neozelandesa, construiu uma carreira de respeito. Defendeu a equipe nacional em duas Copas (2007 e 2011), além de participar de duas edições dos Jogos Olímpicos. Ao longo de sua trajetória, acumulou 77 partidas pela Nova Zelândia e se consolidou como uma referência no futebol feminino do país.

Tyler, por sua vez, é visto como uma das grandes promessas da nova geração. Revelado pelo Reading, também passou pelas categorias de base do Sheffield United, ambos da Inglaterra. Para a próxima temporada, defenderá o Nottingham Forest na Premier League e já soma experiência internacional, tendo integrado o elenco da Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Após o empate na estreia da Copa, os neozelandeses voltam a campo no domingo (21/6), contra o Egito, pela segunda rodada do Grupo G. O encerramento da fase de grupos será diante da Bélgica, em um duelo que promete ser decisivo.

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