Equipe de Virginia se pronuncia sobre suposto encontro com goleiro da Nigéria

Virginia Fonseca voltou ao centro das atenções nas redes sociais nesta terça-feira, após rumores envolvendo o goleiro nigeriano Maduka Okoye ganharem força entre internautas. A influenciadora, que está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo, teve seu nome associado ao atleta depois que supostas imagens dos dois juntos passaram a circular online.

No entanto, a equipe de Virginia tratou de encerrar as especulações. Em contato com a imprensa, a assessoria da influenciadora afirmou que as imagens divulgadas são falsas e negou qualquer encontro entre a influenciadora e o jogador.

Os rumores envolvendo Virginia Fonseca surgem pouco tempo após a influenciadora e Vini Jr. anunciarem publicamente o fim do relacionamento, em maio. Apesar da separação, os boatos sobre uma possível reconciliação ganharam força. O atacante enviou um buquê com mais de 200 rosas vermelhas para a empresária no Dia dos Namorados.

O goleiro Maduka Okoye, aliás, ganhou notoriedade entre os brasileiros após defender a seleção da Nigéria em partidas internacionais, como o amistoso diante de Portugal. Além das atuações em campo, a aparência do atleta passou a chamar a atenção nas redes sociais. Ele conquistou diversos admiradores e virou assunto frequente entre os internautas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.