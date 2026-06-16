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Equipe de Virginia se pronuncia sobre suposto encontro com goleiro da Nigéria

Equipe de Virginia se pronuncia sobre suposto encontro com goleiro da Nigéria
Equipe de Virginia se pronuncia sobre suposto encontro com goleiro da Nigéria -

Virginia Fonseca voltou ao centro das atenções nas redes sociais nesta terça-feira, após rumores envolvendo o goleiro nigeriano Maduka Okoye ganharem força entre internautas. A influenciadora, que está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo, teve seu nome associado ao atleta depois que supostas imagens dos dois juntos passaram a circular online.

No entanto, a equipe de Virginia tratou de encerrar as especulações. Em contato com a imprensa, a assessoria da influenciadora afirmou que as imagens divulgadas são falsas e negou qualquer encontro entre a influenciadora e o jogador.

Os rumores envolvendo Virginia Fonseca surgem pouco tempo após a influenciadora e Vini Jr. anunciarem publicamente o fim do relacionamento, em maio. Apesar da separação, os boatos sobre uma possível reconciliação ganharam força. O atacante enviou um buquê com mais de 200 rosas vermelhas para a empresária no Dia dos Namorados.

O goleiro Maduka Okoye, aliás, ganhou notoriedade entre os brasileiros após defender a seleção da Nigéria em partidas internacionais, como o amistoso diante de Portugal. Além das atuações em campo, a aparência do atleta passou a chamar a atenção nas redes sociais. Ele conquistou diversos admiradores e virou assunto frequente entre os internautas.

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